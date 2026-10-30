La presidenta del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), Eufracia Gómez Morillo, llamó a las organizaciones del sector a superar sus diferencias y avanzar hacia una agenda común de transformación digital, al considerar que la incorporación de tecnología debe traducirse en beneficios para los socios y las comunidades.

Durante la apertura del XIII Congreso Nacional del Cooperativismo Dominicano y VIII Congreso Internacional, celebrado en el Barceló Convention Center, en Punta Cana, Gómez Morillo sostuvo que la modernización del sector debe preservar los principios que sustentan el modelo cooperativo.

"Debemos contar con un cooperativismo que no vea la tecnología como una amenaza a su identidad, sino como una herramienta para hacerla llegar a más personas", expresó.

La dirigente señaló que el proceso de transformación requiere modernizar las organizaciones, capacitar a sus integrantes, establecer alianzas estratégicas y fortalecer la gobernanza, además de colocar a los socios en el centro de las decisiones.

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También advirtió sobre la necesidad de evitar que la innovación tecnológica beneficie únicamente a las cooperativas de mayor tamaño. Planteó que las herramientas digitales deben estar al alcance de las organizaciones pequeñas y medianas, así como de las comunidades rurales.

Entre los desafíos que identificó figuran la seguridad de la información, la formación de los asociados y la integración de las cooperativas en proyectos comunes.

Gómez Morillo también pidió reducir las diferencias internas del movimiento y promover una mayor coordinación entre sus organizaciones.

"Más diálogo y menos distanciamiento, más proyectos comunes y menos esfuerzos aislados", planteó durante el discurso inaugural.

La presidenta de Conacoop atribuyó al cooperativismo un papel en la generación de oportunidades económicas y sociales, mediante el fomento del ahorro, los emprendimientos colectivos, la creación de empleos y la educación.

Sin embargo, su intervención no presentó indicadores sobre el nivel de digitalización de las cooperativas dominicanas, las brechas tecnológicas existentes ni los recursos necesarios para extender esas herramientas a las organizaciones con menor capacidad financiera.

El congreso se desarrolla bajo el lema «Identidad cooperativa y transformación digital para construir un mundo de paz» y reúne delegaciones de Honduras, El Salvador, India, Cuba, Colombia, Ecuador y Curazao.

En la apertura participaron, entre otros representantes, la directora del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), Maritza López; el asesor del Poder Ejecutivo en materia de cooperativismo, Miguel Polanco Wessin; y Xiomara Núñez, directora del Comité de Género de la Alianza Cooperativa Internacional.

La actividad contempla la participación de representantes de organizaciones cooperativas nacionales e internacionales.

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