El presidente Luis Abinader afirmó este jueves que uno de los principales retos de los gobiernos modernos consiste en mantener un equilibrio entre la eficiencia económica y la sensibilidad social, al participar como orador invitado en la conferencia magistral “Un presidente economista”, celebrada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que la estabilidad macroeconómica debe estar acompañada de justicia social, crecimiento inclusivo e inversión en la gente.

“La economía no es solo un ejercicio abstracto reservado para especialistas, sino una herramienta práctica para comprender cómo vive la gente, cómo se distribuyen las oportunidades y cómo se construye la prosperidad”, afirmó.

La actividad fue realizada en el marco del lanzamiento del espacio “Aula Abierta de Economía”, una iniciativa académica orientada al debate y la reflexión sobre los desafíos económicos del país.

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Movilidad social y empleos dignos

Abinader señaló que el crecimiento económico debe traducirse en mejores condiciones de vida para la población, con oportunidades reales, servicios públicos de calidad y empleos dignos.

“De nada sirve hablar de cifras récord si las personas no sienten esperanza. De nada sirve crecer si ese crecimiento no se traduce en movilidad social, empleos dignos, servicios públicos de calidad y oportunidades reales para las familias”, expresó.

Ante una audiencia compuesta por académicos, estudiantes y profesionales del área económica, el jefe de Estado destacó que las políticas públicas deben evaluarse no solo por sus resultados estadísticos, sino también por su impacto directo en la vida de los ciudadanos.

La economía como brújula ética

El mandatario enfatizó que estudiar economía permite desarrollar el criterio necesario para distinguir entre propuestas serias y consignas vacías, al tiempo de comprender que toda política pública tiene una dimensión ética y humana.

En ese sentido, recalcó la importancia de la prudencia en el ejercicio gubernamental y advirtió contra las soluciones improvisadas.

“La economía nos enseña a desconfiar de las soluciones mágicas, de los atajos fáciles y de las promesas imposibles. El desarrollo verdadero no se improvisa; se construye con instituciones sólidas, confianza, responsabilidad fiscal e inversión productiva”, sostuvo.

Gobernar con visión de futuro

Abinader puntualizó que la tarea del economista en la esfera pública debe ir más allá del dato estadístico, para comprender el impacto real de las decisiones en la vida de la gente.

Exhortó a los presentes a mirar más allá de la coyuntura inmediata y asumir la responsabilidad de diseñar políticas que trasciendan el presente y sienten las bases del país que se desea construir.

El presidente también resaltó el valor del conocimiento como motor de cambio e invitó a la comunidad académica a mantener un espíritu crítico y propositivo.

“Los países que avanzan son aquellos que nunca dejan de pensar, que se atreven a preguntar, que escuchan a sus jóvenes y que convierten el conocimiento en acción pública”, apuntó.

Llama a trabajar por una República Dominicana más justa e innovadora

Al concluir su intervención, el jefe de Estado llamó a continuar trabajando por una República Dominicana más próspera, justa, innovadora y humana.

“Sigamos trabajando juntos por una República Dominicana más próspera, más justa, más innovadora y humana”, expresó ante el auditorio.

En la actividad estuvieron presentes el rector de INTEC, Arturo del Villar; la vicerrectora académica, Shajira Nazir; así como académicos, estudiantes, economistas, profesionales del área y representantes de la sociedad civil.

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