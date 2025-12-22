Un sistema de vaguada en el sur de la isla y la humedad transportada por el viento del este/noreste seguirán provocando nubosidad y precipitaciones dispersas en gran parte del territorio dominicano este lunes 22, con aguaceros intermitentes en localidades de las regiones noreste, sureste, norte y la Cordillera Central, así como en sectores del Gran Santo Domingo.

Así lo informó hoy el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), el cual indicó que en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, el cielo estará de medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas, reflejo de un patrón meteorológico todavía influenciado por la estabilidad relativa de la vaguada y la circulación del viento predominante, tendencia que persistirá durante la madrugada y la mañana con precipitaciones moderadas localizadas.

Nuevamente en la tarde podrían ocurrir aguaceros dispersos y aisladas tronadas, especialmente hacia las zonas costeras del Atlántico y los sectores de montaña del interior.

El Distrito Nacional verá incrementos nubosos con lluvias dispersas de distinta intensidad y posibles ráfagas aisladas de viento, mientras que provincias como San Cristóbal, La Altagracia, La Romana, Monseñor Nouel, Duarte, San Pedro de Macorís, Santiago y Puerto Plata también tendrán cielos medio nublados acompañados de lluvias ocasionales.

Las condiciones marítimas en la costa Atlántica recomiendan precaución a embarcaciones frágiles por oleaje más agitado, aunque no se esperan fenómenos severos, y en zonas montañosas y valles del interior podrían formarse nieblas y neblinas en la madrugada como resultado de las temperaturas relativamente frescas. Estas condiciones son parte del pronóstico extendido válido desde la tarde del domingo 21 hasta la tarde del martes 23 de diciembre, según el último informe oficial de Indomet.

Las temperaturas se mantendrán agradables y frescas, con máximas estimadas entre 30 °C y 32 °C y mínimas entre 20 °C y 22 °C.

Más información del informe del tiempo hoy

