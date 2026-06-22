Si se pregunta ¿cómo estará el clima en Santo Domingo hoy?, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este lunes 22 de junio se registrarán aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento debido a la incidencia de una onda tropical que actualmente se ubica sobre Haití.

De acuerdo con el Indomet, en su informe del tiempo hoy lunes 22 de junio, las lluvias afectarán desde horas de la mañana a distintas provincias del país, incluyendo el Gran Santo Domingo.

Quienes buscan información sobre el clima hoy en Santo Domingo deben tomar en cuenta que las precipitaciones estarán presentes en San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Espaillat, Puerto Plata y el Gran Santo Domingo.

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¿A qué hora va a llover hoy en Santo Domingo?

Según el organismo meteorológico, los aguaceros comenzarán desde las primeras horas de la mañana y tenderán a disminuir gradualmente hacia media mañana, a medida que la onda tropical continúe alejándose del territorio nacional.

Sin embargo, el organismo advirtió que durante la tarde volverán a producirse incrementos nubosos acompañados de algunos aguaceros y tronadas aisladas, especialmente en localidades del noreste, la cordillera Central y el Valle del Cibao.

Clima en Santo Domingo, República Dominicana: ¿Hay probabilidades de lluvia para hoy?

Actualmente, las probabilidades de precipitaciones en Santo Domingo, República Dominicana son del 100 %. Se recomienda prestar atención a los radares de corto alcance para detectar posibles vaguadas aisladas.

1 de 1 | Indomet informó en su informe del tiempo de hoy que la vaguada continuará generando inestabilidad atmosférica, provocando incrementos nubosos y aguaceros dispersos en el Gran Santo Domingo y otras provincias del país.

¿Qué dice Indomet hoy?

El Indomet explicó que la humedad residual dejada por la onda tropical seguirá generando condiciones favorables para lluvias aisladas durante la tarde y primeras horas de la noche.

Asimismo, indicó que las temperaturas continuarán calurosas debido a la época del año y a la presencia de partículas de polvo del Sahara sobre el territorio nacional.

EN VIVO: Informe del Tiempo en Santo Domingo, República Dominicana

¿Cuánto va a durar la vaguada o las lluvias?

Aunque la onda tropical comenzará a alejarse este lunes, la humedad asociada al fenómeno mantendrá condiciones favorables para precipitaciones aisladas durante el resto de la jornada.

Meteorología recomienda mantenerse atentos a los boletines oficiales para conocer la evolución del sistema.

Recomendaciones de Indomet

Ante las altas temperaturas, el organismo exhortó a la población a mantenerse hidratada, usar ropa ligera de colores claros, aplicarse protector solar y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Condiciones marítimas: restricciones y recomendaciones

Costa Atlántica: se recomienda a operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución por posibles ráfagas de viento, tormentas eléctricas y oleaje anormal.

Costa Caribeña: se aconseja navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro por condiciones adversas similares.

Más información del pronóstico extendido y el pronóstico del tiempo en Santo Domingo, República Dominicana en la sección del clima.

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