Río Grande do Sul (Río Grande del Sur), cuna del gaucho brasileño, una figura folclórica sudamericana y símbolo de libertad similar al vaquero, ha ocupado durante mucho tiempo un lugar especial en el imaginario nacional.

Los habitantes del estado más meridional del país deben su nombre a los legendarios jinetes de las llanuras, cuya ganadería, desde el siglo XVIII en adelante, se convirtió en la columna vertebral de la vida local.

Hoy en día, Río Grande del Sur es una región relativamente próspera de Brasil. Es el quinto estado más grande en términos de producto interno bruto (PIB), con un territorio más extenso que el Reino Unido que abarca desde lagunas costeras hasta valles montañosos y praderas de la pampa.

Con una agroindustria orientada a la exportación como piedra angular, el estado cuenta con una economía diversificada: desde la fabricación de calzado, que surgió del comercio del cuero, hasta los arrozales, las fábricas de maquinaria, los viñedos y las empresas startup tecnológicas.

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Lo que en su día fue una frontera disputada entre los imperios español y portugués, sus límites con Argentina y Uruguay sirven ahora como puertas de entrada para el comercio internacional.

"Estamos en el corazón del Mercosur, con proximidad geográfica y cultural a otros países de América Latina", dice el gobernador saliente Eduardo Leite, refiriéndose al bloque comercial formado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

"Esta ubicación geográfica —a una distancia prácticamente igual de São Paulo y de Buenos Aires— es una demostración clave de nuestra posición estratégica", explica al Financial Times (FT) en el palacio de gobierno neoclásico de la capital estatal, Porto Alegre.

La grandiosidad de inspiración francesa del edificio refleja la enorme influencia nacional que ejerció Río Grande del Sur en el pasado. Fue escenario de un levantamiento republicano separatista que duró una década a partir de la década de 1830 y dio origen a presidentes como Getúlio Vargas, considerado el estadista más influyente de Brasil del siglo XX.

Sin embargo, a medida que su peso económico y político relativo en Brasil ha disminuido a lo largo de las décadas, hoy el estado de 11 millones de habitantes debe lidiar con muchos de los desafíos que afectarán a la economía más grande de América Latina en los años venideros.

Río Grande del Sur es uno de los primeros estados brasileños cuya población se prevé que disminuya, a partir de 2027, según la agencia nacional de estadísticas. Además del envejecimiento de la población, se van más personas que las que llegan. Entre las explicaciones se encuentran su ubicación en el extremo sur del país y, al ser una economía más madura, su menor dinamismo en comparación con regiones de crecimiento más rápido.

Otro factor es que el Mercosur no ha cumplido con las expectativas de principios de la década de 1990, dice el exsecretario de finanzas del estado, Aod Cunha. "La mejora económica en Argentina aumentará el impacto positivo del Mercosur", añade el economista, quien ha trabajado en bancos como JPMorgan. "Tenemos que desarrollar las zonas fronterizas con Argentina, donde la infraestructura de conexión es inadecuada".

Atraer y retener a los trabajadores se complica aún más por la ubicación de Río Grande del Sur en la primera línea del cambio climático. Esto quedó claramente ilustrado hace dos años por las catastróficas lluvias torrenciales que causaron la muerte de 185 personas, infligiendo un daño económico estimado en casi R$90 mil millones (en aquel momento US$15 mil millones), según un estudio conjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

Los científicos dijeron que el calentamiento global había aumentado la probabilidad de que se produjeran esos aguaceros torrenciales. Esas inundaciones, las últimas de una serie de recientes inundaciones y sequías, constituyeron el peor desastre natural en la historia del estado, lo que requirió lo que Leite denominó su propio Plan Marshall.

El gobernador dice que, desde entonces, el estado ha retomado gran parte de su actividad anterior: "Pero no podemos conformarnos con volver simplemente a lo que teníamos antes. El estado necesita resistir mejor los fenómenos climáticos".

Si el episodio puso de relieve la importancia de atraer capital extranjero, los defensores de esta idea sostienen que Río Grande del Sur puede aprovechar fortalezas que incluyen niveles de educación y un ingreso per cápita superiores a los promedios nacionales, así como una seguridad relativa en un país donde la delincuencia violenta es una preocupación importante. Con una identidad cultural distintiva moldeada tanto por su pasado vaquero como por las oleadas de inmigración italiana y alemana, muchos gauchos se enorgullecen de su reputación de gente trabajadora.

A pesar de que el PIB del estado ha crecido más lentamente que la tasa nacional en las últimas dos décadas, el exsecretario de finanzas Cunha dice que "todavía tiene oportunidades de crecimiento", y añade: "Hay un núcleo de centros de innovación. La tecnología puede atraer inversión extranjera. Lo mismo ocurre con la irrigación para la agricultura".

Río Grande del Sur también cuenta con un sólido legado industrial, con grandes compañías como el fabricante de autobuses Marcopolo y la siderúrgica Gerdau. Pero no es inmune a la desindustrialización que ha ido mermando la base manufacturera de Brasil.

Se está corrigiendo poco a poco el lastre fiscal que pesaba sobre la economía local. Desde que asumió el cargo en 2019, a Leite se le atribuye haber mejorado las precarias finanzas públicas del estado, mediante la reforma de las pensiones, recortes en el gasto y privatizaciones.

Las autoridades, que antes se retrasaban en el pago de facturas y salarios, ahora cuentan con más dinero para inversiones, dice Leite. Sin embargo, los niveles de deuda siguen siendo elevados, y advierte que aún queda un largo camino por recorrer: "Pasamos de una situación caótica a un equilibrio que aún es frágil. Esto requerirá una vigilancia constante por parte de los futuros gobiernos".

Otro tema para los responsables políticos son las desigualdades geográficas dentro del estado. La fortaleza económica, concentrada en torno a Porto Alegre, se extiende hasta la Serra Gaúcha, una región montañosa a unas dos horas en coche al norte de la capital del estado, donde se encuentran fábricas y bodegas, así como en algunas zonas más al norte. Pero la economía en otras áreas es más precaria.

"El sur de Río Grande del Sur es una región muy empobrecida, con serios problemas ambientales, en gran parte relacionados con la ganadería y la falta de recursos hídricos", dice Luciana Murari, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur. A pesar de contar con universidades de gran prestigio, dice que "una parte considerable del estado está atravesando un proceso de estancamiento".

Al igual que con las elecciones presidenciales de Brasil en octubre, las próximas elecciones a gobernador en Río Grande del Sur —a las que Leite, de 41 años, en su segundo mandato consecutivo, no puede postularse— son una contienda abierta. A pesar de toda la polarización política del país, el político centrista cree que un moderado puede ganar aquí. "En verdad, estos son tiempos más turbulentos", dice. "Pero sigo creyendo que ese es el camino a seguir".

(Michael Pooler. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web).

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