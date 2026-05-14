El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este jueves 14 de mayo continuarán registrándose aguaceros dispersos, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento sobre distintas provincias del país, debido a la incidencia de una débil vaguada y al arrastre de humedad provocado por el viento cálido del este/sureste.

Durante las horas matutinas se prevén chubascos pasajeros sobre localidades del Gran Santo Domingo, Peravia, La Altagracia, La Romana, San Cristóbal y Barahona.

En la tarde, la combinación de la vaguada con los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico favorecerá el desarrollo de nublados acompañados de aguaceros dispersos y tronadas aisladas hacia provincias como Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Espaillat, Hato Mayor y San Juan.

Las temperaturas permanecerán bastante calurosas, por lo que las autoridades recomiendan ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección.

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Panorama general

Mañana: chubascos pasajeros sobre provincias del litoral Caribeño y el sureste.

chubascos pasajeros sobre provincias del litoral Caribeño y el sureste. Tarde: aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia zonas del norte y la Cordillera Central.

aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia zonas del norte y la Cordillera Central. Temperaturas: ambiente bastante caluroso en gran parte del país.

Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevén condiciones de medio nublado en ocasiones, con algunos chubascos aislados durante la madrugada y horas matutinas.

Pronóstico por zonas

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones con chubascos en la madrugada y horas matutinas.

medio nublado en ocasiones con chubascos en la madrugada y horas matutinas. Santo Domingo Norte: temperatura calurosa y escasas lluvias.

temperatura calurosa y escasas lluvias. Santo Domingo Este: ambiente caluroso y baja probabilidad de lluvias significativas.

ambiente caluroso y baja probabilidad de lluvias significativas. Santo Domingo Oeste: temperatura calurosa y escasas probabilidades de lluvias.

Temperaturas

Mínimas: entre 23 °C y 25 °C

entre Máximas: entre 31 °C y 33 °C

Pronóstico para el viernes

Para este viernes continuarán las condiciones favorables para la ocurrencia de chubascos dispersos desde horas de la mañana sobre poblados del sureste del país, debido a la permanencia de una débil vaguada.

En la tarde y primeras horas de la noche, el calentamiento diurno y los efectos orográficos favorecerán nublados con aguaceros o chubascos dispersos, con baja probabilidad de tronadas y aisladas ráfagas de viento sobre provincias del noroeste, norte, Valle del Cibao y la Cordillera Central.

Condiciones marítimas

En la costa Caribeña, específicamente hacia el sector suroeste, se recomienda a los operadores de embarcaciones navegar cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido al oleaje y viento anormal. El resto de la costa Caribeña y la Atlántica permanecen en condiciones normales.

Resumen

La incidencia de una débil vaguada y el viento cálido del este/sureste continuarán favoreciendo aguaceros dispersos, posibles tronadas y temperaturas calurosas este jueves sobre distintas localidades del país.

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

El clima en República Dominicana continuará influenciado por un sistema de alta presión, manteniendo un ambiente mayormente estable y caluroso en gran parte del territorio nacional.

En términos generales:

Temperaturas entre 23 °C y 33 °C.

Ambiente caluroso durante el día.

Chubascos pasajeros en varias provincias.

Nubosidad dispersa en gran parte del país.

Sensación térmica elevada por el viento cálido del este/sureste.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más