El Fondo Agua Yaque del Norte celebró su Asamblea General Ordinaria Anual y Eleccionaria 2026, un espacio institucional en el que reafirmó su compromiso con la seguridad hídrica, la conservación de los ecosistemas y el fortalecimiento de una alianza multisectorial que integra al sector privado, el sector público y la sociedad civil en favor de la sostenibilidad de la cuenca del río Yaque del Norte.

Durante la asamblea, presidida por Juan Manuel Ureña, fueron presentados los principales resultados institucionales, financieros y operativos correspondientes al período 2025, destacándose el fortalecimiento del Fideicomiso Filantrópico FAYN, la incorporación de nuevas alianzas estratégicas y el impulso de iniciativas vinculadas a la conservación, la biodiversidad, la resiliencia climática y las soluciones basadas en la naturaleza.

Como parte de los trabajos realizados, fueron juramentados como nuevos socios del Fondo Agua Industrias San Miguel (ISM), BANFONDESA y AES Dominicana Renewable Energy, S.A. (ADRE), ampliando así la red de aliados comprometidos con la protección del agua, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de la región norte.

Asimismo, fue electa la nueva Junta Directiva para el período 2026-2028, integrada por la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), en la presidencia; la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), en la vicepresidencia; The Nature Conservancy (TNC), en la secretaría; la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, en la tesorería; y Fundación Propagas, Fundación Popular, Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), ARS Monumental y Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste (BANELINO), como vocales.

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La asamblea también aprobó la conformación del Comité Asesor de Comunicaciones para el período 2026-2028, integrado por Blue Compass Consulting, Fundación Popular, FONDESA, Cooperativa La Altagracia y la Corporación Zona Franca Santiago, con el propósito de acompañar los esfuerzos de posicionamiento, comunicación institucional y divulgación de las iniciativas del Fondo Agua.

José Luis Ventura, tesorero del Fondo Agua Yaque del Norte, informó que los activos institucionales ascendieron a RD$60.2 millones, reflejando un importante fortalecimiento financiero y el crecimiento sostenido del Fideicomiso Filantrópico FAYN como principal mecanismo de sostenibilidad de largo plazo.

Durante el encuentro también fue reconocido Juan Manuel Ureña por su liderazgo y aportes al fortalecimiento institucional del Fondo Agua Yaque del Norte durante su gestión como presidente de la Junta Directiva, período en el que la organización continuó consolidando su modelo de gobernanza, su capacidad de articulación y su enfoque de trabajo colaborativo en favor de la cuenca.

Por su parte, el presidente electo, Aquiles Bermúdez, reafirmó el compromiso de la nueva Junta Directiva de dar continuidad al trabajo colectivo impulsado por el Fondo Agua, fortaleciendo las alianzas, la sostenibilidad financiera y las acciones orientadas a la conservación de los ecosistemas y la seguridad hídrica de la cuenca.

El Fondo Agua Yaque del Norte continúa consolidándose como un referente nacional en gobernanza del agua, articulación multisectorial y promoción de soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar los desafíos ambientales y climáticos del país.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más