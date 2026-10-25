El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó los niveles de alerta ante las lluvias asociadas a una vaguada que incide sobre la República Dominicana, con ocho provincias en alerta amarilla y otras ocho provincias y demarcaciones en alerta verde.

De acuerdo con el boletín del COE, emitido este domingo 25 de octubre a la 1:00 de la tarde, las condiciones meteorológicas podrían provocar inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas, debido a las precipitaciones registradas y pronosticadas.

El organismo indicó, con base en el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que el país continuará bajo la incidencia de la vaguada y con abundante humedad transportada por el viento del sur y sureste.

El pronóstico señala que, durante la tarde, las lluvias podrían extenderse e intensificarse, con aguaceros moderados a fuertes en algunas localidades, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en el sureste, el noreste y la Cordillera Central.

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Provincias en alerta amarilla

El COE colocó en alerta amarilla a las siguientes demarcaciones:

Pedernales

Bahoruco

Independencia

Barahona

Azua

San José de Ocoa

Peravia

San Cristóbal

Demarcaciones en alerta verde

En alerta verde se encuentran:

La Vega

Monte Plata

Santo Domingo

Distrito Nacional

San Juan

Elías Piña

Dajabón

Monseñor Nouel

Recomendaciones del COE

Ante las condiciones meteorológicas, el organismo exhortó a la población a mantenerse informada a través de los boletines y canales oficiales, revisar las medidas de prevención y preparar un plan familiar de emergencia.

Asimismo, recomendó evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas, así como las zonas vulnerables a inundaciones.

El COE recordó que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.