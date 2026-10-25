El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó los niveles de alerta ante las lluvias asociadas a una vaguada que incide sobre la República Dominicana, con ocho provincias en alerta amarilla y otras ocho provincias y demarcaciones en alerta verde.
De acuerdo con el boletín del COE, emitido este domingo 25 de octubre a la 1:00 de la tarde, las condiciones meteorológicas podrían provocar inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas, debido a las precipitaciones registradas y pronosticadas.
El organismo indicó, con base en el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que el país continuará bajo la incidencia de la vaguada y con abundante humedad transportada por el viento del sur y sureste.
El pronóstico señala que, durante la tarde, las lluvias podrían extenderse e intensificarse, con aguaceros moderados a fuertes en algunas localidades, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en el sureste, el noreste y la Cordillera Central.
Provincias en alerta amarilla
El COE colocó en alerta amarilla a las siguientes demarcaciones:
- Pedernales
- Bahoruco
- Independencia
- Barahona
- Azua
- San José de Ocoa
- Peravia
- San Cristóbal
Demarcaciones en alerta verde
En alerta verde se encuentran:
- La Vega
- Monte Plata
- Santo Domingo
- Distrito Nacional
- San Juan
- Elías Piña
- Dajabón
- Monseñor Nouel
Recomendaciones del COE
Ante las condiciones meteorológicas, el organismo exhortó a la población a mantenerse informada a través de los boletines y canales oficiales, revisar las medidas de prevención y preparar un plan familiar de emergencia.
Asimismo, recomendó evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas, así como las zonas vulnerables a inundaciones.
El COE recordó que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
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