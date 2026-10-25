El presidente Luis Abinader encabezó una jornada de entrega de estufas y tanques de gas en el club Plaza Valerio, en Santiago, como parte de un programa social dirigido a sustituir los fogones tradicionales que utilizan leña.

Durante su intervención, el mandatario afirmó que la iniciativa busca mejorar la calidad de vida de las familias y contribuir a la conservación de los bosques del país.

“Es un programa para salvar nuestros bosques, para cuidar nuestros bosques y para que también podamos tener un futuro sostenible desde el punto de vista ambiental”, expresó Abinader.

1 de 2 | 2 de 2 |

El presidente planteó que la meta es eliminar el uso de fogones en todo el territorio nacional para reducir la presión sobre los recursos forestales y aumentar la cobertura boscosa.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Así como logramos hambre cero, también tenemos que lograr eliminar de toda la República Dominicana los fogones para nosotros así salvar nuestros bosques, cuidarlos y tener todavía una mayor masa forestal en toda la República Dominicana”, manifestó.

Abinader también reconoció el trabajo de los integrantes del TASC y de las autoridades locales, entre ellas la gobernación, los alcaldes, diputados y regidores, a quienes atribuyó participación en el desarrollo de la jornada.

La actividad fue la primera de tres jornadas de programas sociales encabezadas por el mandatario este sábado en Santiago de los Caballeros.