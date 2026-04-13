Una inusual caída de granizo acompañó a las fuertes lluvias que afectaron distintos sectores del Gran Santo Domingo, generando encharcamientos, complicaciones en el tránsito y alerta por posibles inundaciones urbanas.

El fenómeno, poco frecuente en la zona, responde a una combinación de factores meteorológicos que mantienen en vilo a la población y a las autoridades.

Durante la jornada, residentes de varios barrios del Distrito Nacional y municipios aledaños reportaron la caída de granizo junto a lluvias de moderada a fuerte intensidad. Las imágenes y testimonios recogidos en redes sociales y medios locales evidencian la sorpresa de la ciudadanía ante este fenómeno, inusual en la región caribeña.

Las precipitaciones, que se concentran especialmente en áreas como la avenida Charles de Gaulle, provocando acumulaciones de agua en calles y avenidas, dificultando la circulación vehicular y aumentando el riesgo de inundaciones en sectores históricamente vulnerables.

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Las condiciones climáticas extremas se deben a la presencia de una vaguada sobre el territorio nacional, sumada a elevados niveles de humedad e inestabilidad atmosférica. Esta combinación favorece la formación de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y, en casos excepcionales como el actual, la caída de granizo.

Especialistas consultados señalan que si bien las lluvias intensas son habituales en esta época del año, la presencia de granizo es poco frecuente y suele asociarse a situaciones de alta inestabilidad en las capas superiores de la atmósfera.

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