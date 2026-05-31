Comienza un nuevo día en República Dominicana y es fundamental conocer las condiciones meteorológicas y el informe del tiempo antes de salir de casa. El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este domingo 31 de mayo predominará un ambiente con muy nuboso

Información del clima hoy en Santo Domingo

Cómo estará la temperatura y el tiempo hoy

El termómetro marcará una máxima de 32°C°, la cual se sentirá con mayor intensidad en horas de la tarde. Por otro lado, la mínima se ubicará en los 23°C°, registrándose principalmente durante la madrugada y las primeras horas del día.

Humedad: 74%.

Presión: 1016 hPa.

Visibilidad: 10.0km.

Clima en Santo Domingo, República Dominicana: ¿Hay probabilidades de lluvia para hoy?

Actualmente, las probabilidades de precipitaciones en Santo Domingo, República Dominicana son del 20%. Se recomienda prestar atención a los radares de corto alcance para detectar posibles vaguadas aisladas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Mantente informado sobre el clima hoy, el tiempo de mañana y el pronóstico del tiempo para toda la semana en la sección de clima

El tiempo, vientos y ráfagas para hoy en Santo Domingo, República Dominicana

El viento circulará en dirección suroeste, con velocidades promedio de entre 1 y 4 km/h. Es importante destacar que podrían registrarse ráfagas de hasta 5 km/h, por lo que se sugiere precaución al circular por la vía pública en zonas costeras y marítimas.

EN VIVO: Informe del Tiempo en Santo Domingo, República Dominicana

¿Qué dice Meteorología y el COE para el clima de hoy?

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) elaboró el informe del tiempo para este domingo 31 de mayo en la ciudad de Santo Domingo, y anunció que se espera una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 23°C.

Por la madrugada, la temperatura en santo domingo será de 23°C°. El viento circulará desde el suroeste, con velocidades de entre 1 y 2 km/h. Hay un 20% de probabilidad de lluvias y vaguadas

En la mañana, la temperatura será de 23°C°. El viento soplará en dirección suroeste con una velocidad de hasta 2 km/h y ráfagas de entre 1 y 2 km/h. Hay un 20% de lluvias y vaguadas

A la tarde, la temperatura será de 29°C°. El viento circulará en dirección sureste, con velocidades de entre 4 y 4 km/h y ráfagas de hasta 4 km/h. La probabilidad de lluvias y vaguadas es de 0%.

Por la noche el termómetro marcará 31°C°. Los vientos oscilarán entre 4 y 5 km/h en dirección sureste, con ráfagas de hasta 5 km/h. Se prevé un 0% de probabilidad de lluvias y vaguadas.

Condiciones marítimas: restricciones y recomendaciones

Costa Atlántica: se recomienda a operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución por posibles ráfagas de viento, tormentas eléctricas y oleaje anormal.

Costa Caribeña: se aconseja navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro por condiciones adversas similares.

¿Cómo es el clima en la Santo Domingo?

El clima en la República Dominicana es tropical, caracterizado por altas temperaturas durante casi todo el año, humedad moderada a alta y la influencia de fenómenos como vaguadas, ondas tropicales y frentes fríos.

En términos generales: Temperaturas : oscilan entre 25 °C y 32 °C en zonas bajas. En áreas montañosas, como Constanza o Jarabacoa , pueden descender a 15 °C o menos , especialmente en la madrugada.

: oscilan entre en zonas bajas. En áreas montañosas, como o , pueden descender a , especialmente en la madrugada. Estaciones: no hay estaciones marcadas como en países templados, pero sí se distinguen dos períodos: Época lluviosa : mayo–noviembre (más activa en mayo y octubre). Época más seca : diciembre–abril.

Temporada ciclónica : de junio a noviembre, con mayor actividad entre agosto y octubre.

: de junio a noviembre, con mayor actividad entre agosto y octubre. Sensación térmica: puede ser elevada por la humedad, especialmente en zonas urbanas como Santo Domingo y Santiago.

En resumen, es un clima cálido, húmedo y variable, influenciado por el relieve montañoso y los sistemas atmosféricos del Caribe.

Las temperaturas se sentirán calurosas durante el día, mientras que en la noche y madrugada podrían tornarse más frescas, especialmente en zonas montañosas.



Más información del pronóstico extendido y el pronóstico del tiempo en Santo Domingo, República Dominicana en la sección del clima.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más