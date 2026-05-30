Avanza el fin de semana en Santo Domingo y el foco se pone en cómo arrancarán los próximos días hábiles. Conocer el pronóstico del tiempo es clave para organizar el traslado al trabajo, la escuela de los niños y las actividades diarias. El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé para esta semana entrante las primeras proyecciones del informe del tiempo para Santo Domingo.

Pronóstico extendido: ¿Cómo estará el clima la semana del lunes 01 al jueves 04 en Santo Domingo, República Dominicana?

Las condiciones meteorológicas para los próximos días muestran un escenario inestable, con alta probabilidad de lluvias durante el dia. . A continuación, el detalle día por día:

Lunes 01: El tiempo para el primer día

Para este lunes, se espera:

Máxima: 29 °C.

°C. Mínima: 25 °C.

°C. Estado del cielo: Se prevé un día lluvia ligera.

Martes 02: El tiempo para el segundo día

Para este martes, se espera:

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Máxima: 30 °C.

°C. Mínima: 24 °C.

°C. Estado del cielo: Se prevé un día lluvia ligera.

Miércoles 03: El tiempo para el tercer día

Para este miércoles, se espera:

Máxima: 29 °C.

°C. Mínima: 22 °C.

°C. Estado del cielo: Se prevé un día nubes dispersas.

Jueves 04: El tiempo para el cuarto día

Para este jueves, se espera:

Máxima: 29 °C.

°C. Mínima: 22 °C.

°C. Estado del cielo: Se prevé un día muy nuboso.

Mantente informado sobre el clima hoy, el tiempo de mañana y el pronóstico del tiempo para toda la semana en la sección de clima

Informe del tiempo ¿Lloverá en Santo Domingo, República Dominicana?

Muchos usuarios se preguntan si habrá precipitaciones durante el horario laboral o escolar. Según el radar, para el inicio de semana en Santo Domingo se esperan lluvias en distintos momentos del dia.

EN VIVO: Informe del Tiempo en Santo Domingo, República Dominicana

¿Qué dice Meteorología y el COE para el clima?

Condiciones marítimas: restricciones y recomendaciones

Costa Atlántica: se recomienda a operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución por posibles ráfagas de viento, tormentas eléctricas y oleaje anormal.

Costa Caribeña: se aconseja navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro por condiciones adversas similares.

¿Cómo es el clima en la Santo Domingo?

El clima en la República Dominicana es tropical, caracterizado por altas temperaturas durante casi todo el año, humedad moderada a alta y la influencia de fenómenos como vaguadas, ondas tropicales y frentes fríos.

En términos generales: Temperaturas : oscilan entre 25 °C y 32 °C en zonas bajas. En áreas montañosas, como Constanza o Jarabacoa , pueden descender a 15 °C o menos , especialmente en la madrugada.

: oscilan entre en zonas bajas. En áreas montañosas, como o , pueden descender a , especialmente en la madrugada. Estaciones: no hay estaciones marcadas como en países templados, pero sí se distinguen dos períodos: Época lluviosa : mayo–noviembre (más activa en mayo y octubre). Época más seca : diciembre–abril.

Temporada ciclónica : de junio a noviembre, con mayor actividad entre agosto y octubre.

: de junio a noviembre, con mayor actividad entre agosto y octubre. Sensación térmica: puede ser elevada por la humedad, especialmente en zonas urbanas como Santo Domingo y Santiago.

En resumen, es un clima cálido, húmedo y variable, influenciado por el relieve montañoso y los sistemas atmosféricos del Caribe.

Las temperaturas se sentirán calurosas durante el día, mientras que en la noche y madrugada podrían tornarse más frescas, especialmente en zonas montañosas.



Más información del pronóstico extendido y el pronóstico del tiempo en Santo Domingo, República Dominicana en la sección del clima.

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