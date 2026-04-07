Arranca una nueva mañana en Santo Domingo y es importante conocer las condiciones antes de salir. De acuerdo con el informe de (Indomet) , para este 7 de abril se espera un cielo con incrementos nubosos y chubascos dispersos, con precipitaciones desde la madrugada en el litoral caribeño (incluida la zona costera de Santo Domingo), que continuarán en la mañana.

En la tarde, los chubascos se extenderán hacia el sureste, suroeste y la Cordillera Central, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento localmente fuertes. Hacia el final de la tarde y primeras horas de la noche, podrían intensificarse aguaceros en provincias del Cibao y la zona fronteriza.

Información del clima en Santo Domingo (provincia)

Temperatura y sensación térmica

La temperatura máxima se moverá entre 30 °C y 32 °C en horas de la tarde, mientras que la mínima estará entre 20 °C y 22 °C durante la madrugada.

Humedad: Alta, oscilando entre 75% – 90%.

Alta, oscilando entre 75% – 90%. Presión: Atmosférica: Aproximadamente \1012\ – \1015 hpA

Atmosférica: Aproximadamente \1012\ – \1015 hpA Visibilidad: Buena, generalmente superior a 10 km, aunque reducida en momentos de lluvia.

¿Hay probabilidad de lluvias en Santo Domingo?

Indomet prevé chubascos dispersos desde la madrugada y la mañana en la costa caribeña, incluyendo Santo Domingo, con posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde.

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Pronóstico por horas (resumen por tramos)

Madrugada: condiciones con chubascos dispersos en el litoral caribeño, incluyendo la zona costera de Santo Domingo.

condiciones con en el litoral caribeño, incluyendo la zona costera de Santo Domingo. Mañana: chubascos que continuarán en la provincia, con nubosidad variable.

que en la provincia, con nubosidad variable. Tarde: aumento de la inestabilidad con tormentas eléctricas y ráfagas de viento ; chubascos más frecuentes en el interior del país (Cordillera Central) y zonas cercanas.

aumento de la inestabilidad con y ; chubascos más frecuentes en el interior del país (Cordillera Central) y zonas cercanas. Noche: posibilidad de aguaceros moderados a fuertes concentrándose principalmente hacia provincias del Cibao y la frontera.

Condición local por municipios del Gran Santo Domingo

Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales con chubascos dispersos .

incrementos nubosos ocasionales con . Santo Domingo Norte: incrementos nubosos ocasionales con chubascos dispersos .

incrementos nubosos ocasionales con . Santo Domingo Este: incrementos nubosos ocasionales con chubascos dispersos .

incrementos nubosos ocasionales con . Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos ocasionales con chubascos dispersos.

Provincias en Alerta

La institución informó que se modifican los niveles de alerta y aviso meteorológico por riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas. En ese panorama se incluye el Gran Santo Domingo, junto a otras provincias.

La Vega, San José de Ocoa, Espaillat, El Seibo, San Cristóbal, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Samaná, Monte Plata, La Altagracia, Duarte, Hato Mayor, Santiago y Hermanas Mirabal, entre otras).

El COE aumenta 02 provincias en alerta amarilla y 14 y el Distrito Nacional en alerta verde, debido a que el informe del INDOMET, establece que en horas matutinas, observaremos incrementos nubosos generadores de aguaceros locales, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento. pic.twitter.com/xCxg10DDhT — COE (@COE_RD) April 5, 2026

Condiciones marítimas

La entidad recomienda navegar con precaución por oleaje peligroso y se advierte a bañistas por corrientes de resaca desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia). En el resto de la costa atlántica y la caribeña, las condiciones se reportan normales.

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