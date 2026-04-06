El COE amplía niveles de alerta por vaguada en varias provincias

Debido a aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que se registran en poblados de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte, Azua, la zona montañosa de Peravia, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Pedernales y el sur de Valverde, la Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió los niveles de alerta por la vaguada

Ello, en base al boletín meteorológico de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) que detalla que estas lluvias y tormentas eléctricas responden a la incidencia de una vaguada, a los efectos del viento del sureste y al calentamiento diurno.

Las precipitaciones predominarán en provincias del noroeste, norte y noreste hasta las primeras horas de la noche, advirtió e insistió en que la saturación de los suelos tras varios días consecutivos de lluvias incrementa el riesgo de deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas.

La medida se enmarca en una semana de intensa actividad meteorológica que ha mantenido al país en estado de vigilancia desde la Semana Santa.

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El COE amplió y mantiene los niveles de alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, para las provincias afectadas y el Distrito Nacional.

Recomendaciones a la población

El COE exhortó a la ciudadanía a tomar las siguientes precauciones:

No cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto caudal.

ríos, arroyos ni cañadas con alto caudal. Evitar el uso de balnearios en las zonas bajo alerta.

el uso de balnearios en las zonas bajo alerta. Mantenerse informados a través de los canales oficiales del COE y la Onamet.

a través de los canales oficiales del COE y la Onamet. Las personas que residen en áreas vulnerables a inundaciones deben estar preparadas para una posible evacuación .

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