Pronóstico del tiempo en República Dominicana: clima para hoy, miércoles 22 de abril de 2026

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continúan influenciadas por una vaguada asociada a un sistema frontal, generando nublados acompañados de aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en distintas provincias del país.

Para este miércoles, el sistema frontal se ubicará próximo a la costa norte, lo que, junto a los efectos locales, favorecerá concentraciones nubosas con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento, especialmente en provincias del litoral atlántico y el valle del Cibao durante la mañana. En la tarde, estas precipitaciones serán más frecuentes e intensas en gran parte del territorio nacional.

Además, se modifican los niveles de avisos y alertas meteorológicas ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Información del clima en el Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevén incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde.

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¿Dónde lloverá más hoy?

Las precipitaciones serán más frecuentes e intensas sobre provincias como:

Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Cristóbal, San Juan, Independencia, Pedernales y el Gran Santo Domingo, entre otras.

Temperaturas (referencia para el Gran Santo Domingo)

Mínimas: entre 20 °C y 22 °C

Máximas: entre 29 °C y 31 °C

Pronóstico por zonas

Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros y posibles tronadas.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con chubascos dispersos y posibles tronadas.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos con chubascos dispersos y posibles tronadas.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos con chubascos y posibles tronadas.

Pronóstico por periodos

Mañana: aguaceros con tronadas y ráfagas de viento hacia el litoral atlántico y el Cibao.

Tarde: aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en gran parte del país.

Noche: las lluvias continuarán en varias provincias, extendiéndose hasta primeras horas de la noche.

Provincias en alerta

El Centro de Operaciones Especiales (COE) informó que:

En alerta amarilla: Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat.

En alerta verde: San Juan, Elías Piña, La Vega, Santiago, Duarte (en especial el Bajo Yuna), San José de Ocoa, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Monte Plata, Dajabón, Santiago Rodríguez.