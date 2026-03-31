Para hoy, martes 31 de marzo de 2026, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que un sistema frontal continuará incidiendo en el área de pronóstico y mantendrá condiciones favorables para aguaceros localmente moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento en varias provincias del país.

En el Gran Santo Domingo, el clima para este martes apunta a incrementos nubosos, con episodios de lluvias locales, además de viento del noreste con ráfagas en momentos puntuales.

Información del clima en el Gran Santo Domingo

Condición general del cielo

Para este martes se prevé un cielo medio nublado a nublado por momentos, con ocurrencia de aguaceros locales, ráfagas de viento y posibles tronadas, principalmente hacia la tarde.

Pronóstico del tiempo por zonas

Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales; chubascos aislados y ráfagas de viento.

incrementos nubosos ocasionales; chubascos aislados y ráfagas de viento. Santo Domingo Norte: medio nublado en ocasiones; aguaceros locales, ráfagas de viento y posibles tronadas.

medio nublado en ocasiones; aguaceros locales, ráfagas de viento y posibles tronadas. Santo Domingo Este: incrementos nubosos ocasionales; chubascos aislados y ráfagas de viento.

incrementos nubosos ocasionales; chubascos aislados y ráfagas de viento. Santo Domingo Oeste: medio nublado a nublado en ocasiones; aguaceros locales, ráfagas de viento y posibles tronadas.

Temperatura

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Mínimas: entre 19 °C y 21 °C .

entre . Máximas: entre 28 °C y 30 °C.

¿Hay probabilidad de lluvias?

Sí. Indomet prevé precipitaciones que podrían intensificarse por momentos y advierte sobre la posibilidad de inundaciones urbanas y rurales en zonas vulnerables, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Viento y ráfagas

Se esperan vientos moderados del noreste, con ráfagas asociadas a la nubosidad vinculada al sistema frontal.

Pronóstico del clima por periodos

Madrugada: nubosidad variable; posibles chubascos aislados. Mañana: incrementos nubosos ocasionales; chubascos de forma intermitente. Tarde: mayor probabilidad de chubascos/aguaceros locales y posibles tronadas. Noche: las lluvias pueden continuar y extenderse hacia otras zonas, según la evolución del sistema.

Clima en el resto del país: pronóstico general para hoy

Indomet informó que la nubosidad asociada al frente frío seguirá generando aguaceros (moderados a fuertes en ocasiones), tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre distintas localidades, incluyendo: San Cristóbal, Monte Plata, El Seibo, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Independencia, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, San Juan, Monseñor Nouel, La Vega, Azua, Bahoruco, Elías Piña, Samaná, Duarte y Sánchez Ramírez, entre otras.

Además, el boletín advierte que las precipitaciones podrían extenderse durante la noche y la madrugada hacia otras provincias del litoral Atlántico.

Recomendaciones generales y marítimas

En zonas vulnerables, se sugiere mantenerse atento a los boletines oficiales y tomar precauciones ante posibles inundaciones repentinas y desbordamientos.

Para la Costa Atlántica, las autoridades recomiendan a operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben permanecer en puerto por viento y oleaje anormal.

En ese mismo orden para la Costa Caribeña se recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero, especialmente desde cabo Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona), y no aventurarse mar adentro.

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