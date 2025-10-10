El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para este viernes 10 de octubre una circulación anticiclónica en varios niveles de la troposfera favorecerá condiciones de buen tiempo, predominando un cielo mayormente soleado y de escasa nubosidad en gran parte del territorio nacional.

Los meteorólogos Julio Ordóñez y Caridad Hernández explicaron que, sin embargo, los efectos locales (orografía y calentamiento diurno), junto al arrastre del viento del este/sureste, podrían generar chubascos locales con tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en algunos poblados de las provincias Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, Dajabón y Valverde.

Recuerde tomar agua, vestir ropa ligera de colores claros, evitar el sol por periodos prolongados sin la debida protección, busque lugares frescos y ventilados para mitigar las temperaturas calurosas.

Distrito Nacional: Algunos chubascos pasajeros matutinos y la sensación calurosa.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Santo Domingo Norte: Medio nublado en ocasiones chubascos pasajeros y la sensación calurosa.

Santo Domingo Este: Chubascos pasajeros matutinos y la sensación calurosa.

Santo Domingo Oeste: Chubascos dispersos matutinos y la sensación calurosa.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Resumen: Onda tropical y vaguada producen chubascos matutinos… En la tarde aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento… Se mantiene el nivel de alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales… Ambas costas normales y temperaturas calurosas… Jerry es un ciclón tropical que vigilamos por su movimiento y evolución.

Durante el fin de semana sábado, una masa de aire con mayor contenido de humedad, inducida por la influencia del ciclón Jerry, provocará chubascos aislados en horas matutinas sobre Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, entre otras localidades. En horas de la tarde, se prevé un incremento de la actividad de precipitaciones, presentándose aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento en provincias pertenecientes a las regiones sureste, nordeste, Cordillera Central, Valle del Cibao, suroeste y zona fronteriza.

Distrito Nacional: Chubascos matutinos y en la tarde chubascos dispersos con posibles tronadas aisladas.

Santo Domingo: Chubascos pasajeros en la mañana y en la tarde tendremos chubascos dispersos con posibles tronadas aisladas.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Nubes dispersas y sol. Tarde con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento. 33/35 21/23 Puerto Plata Cielo mayormente soleado. Tarde con algunos chubascos locales con tronadas aisladas. 31/33 22/24 Duarte Escasas nubes y sol. Tarde medio nublada con algunos chubascos locales con tronadas aisladas. 31/33 22/24 Constanza Escasas nubes y sol. Tarde de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento. 26/28 13/15 Peravia Chubascos matutinos dispersos. Tarde medio nublado, aguacero en la parte de montaña. 31/33 21/23 San Pedro de Macorís Chubascos matutinos intermitentes. Tarde medio nublado con aguaceros aislados y posibles tronadas. 31/33 21/23 La Romana Chubascos dispersas matutinos. Nublado en ocasiones en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas. 31/33 22/24 La Vega Nubes dispersas en la mañana. Tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento. 33/35 21/23 Monseñor Nouel Nubes dispersas en la mañana. Tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento. 31/33 21/23 San Cristóbal Chubascos matutinos intermitentes. Tarde medio nublado con aguaceros aislados y posibles tronadas. 31/23 21/23 Samaná Cielo mayormente soleado en la mañana. En la tarde, chubascos locales con tronadas aisladas. 31/33 22/24 Monte Cristi Nubes dispersas y sol. Tarde con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento. 33/35 23/25 Azua Chubascos dispersas matutinos. Nublado en ocasiones en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas. 31/33 21/23 San Juan Nubes dispersas y sol. Tarde con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento. 30/32 18/20 Barahona Chubascos dispersas matutinos. Nublado en ocasiones en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas. 31/33 21/23 La Altagracia Chubascos dispersas matutinos. Nublado en ocasiones en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas. 32/34 23/25

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más