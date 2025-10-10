El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la tarde de este viernes se esperan aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento en el interior del país, debido a la combinación de factores locales y la incidencia indirecta de la tormenta tropical Jerry, ubicada al noreste de las Antillas Menores.

La entidad meteorológica advirtió que el oleaje comenzará a deteriorarse de forma paulatina en la costa Atlántica por los efectos indirectos del fenómeno, por lo que recomendó a las embarcaciones permanecer en puerto.

En tanto, pidió a los bañistas y usuarios de playas consultar con las autoridades locales antes de realizar actividades en zonas costeras, ante posibles condiciones marítimas adversas.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) instruyó a los organismos de protección civil de la costa atlántica a tomar las medidas preventivas necesarias para preservar la vida de los ciudadanos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El Indomet explicó que la interacción del viento, la orografía y el calentamiento diurno provocarán precipitaciones hacia La Altagracia, El Seibo, la sierra de Baoruco, San Juan, Elías Piña, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón, entre otras provincias

Estas lluvias disminuirán gradualmente al anochecer, desplazándose hacia el Cibao noreste.

Para el sábado, durante la madrugada y primeras horas matutinas, se esperan chubascos aislados en el litoral caribeño, asociados a una masa de aire húmeda impulsada por la influencia indirecta de Jerry. En la tarde, una vaguada generará lluvias y tronadas sobre Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, San Juan y Elías Piña.

El organismo meteorológico señaló que mantiene vigilancia sobre la tormenta tropical Jerry, localizada a unos 130 km al este/noreste de las islas de Sotavento del norte, con vientos sostenidos de 85 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 28 km/h.

Asimismo, informó que la tormenta subtropical Karen se encuentra al norte del Atlántico, a unos 915 km al nor/noroeste de las islas Azores, con vientos máximos de 75 km/h, moviéndose hacia el noreste a 15 km/h.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más