La Empresa Generadora de Electricidad Punta Catalina (EGEPC) reafirmó el monitoreo continuo de sus emisiones y la transparencia en el control ambiental, tras una protesta en Baní por falta de energía y contaminación de la planta Punta Catalina, el pasado miércoles.

Los comunitarios manifestaron que las emisiones de residuos que produce la planta energética, contamina el agua y la tierra de la provincia Peravia.

En contraste, la EGEPC informó que el sistema de monitoreo ambiental opera las 24 horas mediante equipos automatizados que registran segundo a segundo los niveles de emisión.

Los datos del monitoreo son transmitidos a plataformas digitales seguras, imposibles de alterar manualmente, y supervisados permanentemente por el personal técnico.

Cada unidad de generación cuenta con 10,800 mangas filtrantes que retienen partículas y garantizan un control estable de las emisiones sin variaciones entre el día y la noche.

La composición de los gases emitidos proviene exclusivamente del proceso de combustión de carbón mineral, con flujo constante durante la operación normal.

EGEPC consideró técnicamente infundadas las afirmaciones sobre descargas intencionales o emisiones más tóxicas en horario nocturno.

Monitoreos realizados por un laboratorio ambiental autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente confirman que la calidad del aire en las comunidades aledañas se mantiene dentro de los límites normativos.

Los informes de monitoreo ambiental se publican en la página web de EGEPC y son validados por RINA Consulting, firma auditora internacional.

El proyecto envía periódicamente los resultados a los bancos multilaterales que financiaron Punta Catalina, reforzando la transparencia y la responsabilidad financiera.

La EGEPC reafirma su compromiso con la operación responsable, el cumplimiento normativo y la protección de las comunidades y del medio ambiente.

