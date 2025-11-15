El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que este sábado 15 de noviembre desde la madrugada y en las horas matutinas, las condiciones del tiempo seguirán favorables, para la ocurrencia de aguaceros y tronadas aisladas en poblados de la costa Atlántica, producto de los remanentes del sistema frontal y la incidencia de una vaguada en niveles altos de la troposfera.

Los meteorólogos Damaris Mercedes y Jesús Beltré explicaron que se pronostica que la interacción del sistema frontal y la nueva vaguada originarán desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Detallaron que las provincias afectadas serán Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, Valverde, Duarte, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, La Altagracia, La Romana, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal y otras aledañas, especialmente durante la tarde con tendencia a disminuir gradualmente en la noche.

En cuanto a las temperaturas, estarán agradables en las primeras horas de la mañana, en la noche y madrugada, especialmente en las zonas de montaña y valle del interior, debido al viento fresco del este/noreste.

Distrito nacional: nubes dispersas. Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros o chubascos locales y posibles tronadas.

Santo Domingo norte: nubes aisladas. Aumento de la nubosidad en la tarde con aguaceros, tronadas y aisladas ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: nubes dispersas aumentando en la tarde con aguaceros o chubascos locales y tronadas.

Santo Domingo oeste: medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros o chubascos y posibles tronadas.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 31 °C y 33 °C.

Resumen: sistema frontal y viento del este/noreste mantendrán el ambiente favorable, para que se desarrollen nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento, especialmente en la tarde hasta primeras horas de la noche, sobre las regiones noroeste, norte, noreste, sureste y Cordillera Central… Oleaje normal en ambas costas… Temperaturas agradables en las primeras horas de la mañana, en la noche y madrugada, especialmente en zonas de montañas y valle del interior del país.

El domingo, el patrón meteorológico seguirá bajo la influencia de la vaguada, la cual mantendrá el ambiente favorable, para que ocurran incrementos nubosos con aguaceros localmente moderados, posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades del sureste, noreste, norte y la Cordillera Central, principalmente en horas de la tarde y primeras de la noche. Mientras que el sistema frontal estará en estado de disipación.

Distrito Nacional: incrementos nubosos después del mediodía con chubascos dispersos y aisladas tronadas.

Santo Domingo: medio nublado a nublado en la tarde con chubascos dispersos y aisladas tronadas.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Medio nublado con incrementos nubosos en la tarde. Aguaceros y tronadas aisladas. 31/33 21/23 Puerto Plata Medio nublado con chubascos y aisladas tronadas. 31/33 22/24 Duarte Medio nublado en ocasiones con chubascos pasajeros y aisladas tronadas. 30/32 22/24 Constanza Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 25/27 13/15 Peravia Nubes dispersas aumentando en la tarde con aguaceros aislados y tronadas. 31/33 23/25 San Pedro de Macorís Nubes dispersas aumentando en la tarde con aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento. 31/33 21/23 La Romana Nubes dispersas aumentando en la tarde con aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento. 31/33 22/24 La Vega Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 31/33 21/23 Monseñor Nouel Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 30/32 21/23 San Cristóbal Nubes dispersas aumentando en la tarde con aguaceros, tronadas y aisladas ráfagas de viento. 31/33 20/22 Samaná Medio nublado con chubascos aislados y pasajeros. 30/32 20/22 Monte Cristi Incrementos nubosos con algunos chubascos pasajeros. 32/34 22/24 Azua Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. Aguaceros aislados en la tarde. 32/34 20/22 San Juan Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados y tronadas distanciadas. 31/33 17/19 Barahona Nubes dispersas a medio nublado. 31/33 21/23 La Altagracia Incrementos nubosos con chubascos aislados y pasajeros. 31/33 23/25

