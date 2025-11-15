El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), emitió alerta verde para las provincias Samaná, Puerto Plata, Santiago y Monseñor Nouel, ante posibles inundaciones por incidencia de una vaguada.
Informó que, de acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), se observan algunos nublados que generando chubascos aislados en poblados próximos a la costa norte de la nación, asociados a los remanentes nubosos del sistema frontal que ahora es una vaguada sobre el Atlántico, al norte del país.
En la tarde, una vaguada en altura y el contenido de humedad en nuestra masa de aire, estarán generando las condiciones apropiadas para que se generen incrementos notables de la nubosidad que descargarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en poblados pertenecientes a las provincias: Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, San Cristóbal, San José de Ocoa, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Azua, San Juan, El Gran Santo Domingo, entre otras provincias cercanas, que irán disminuyendo gradualmente durante la noche.
