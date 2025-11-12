El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para este miércoles 12 de noviembre desde la madrugada, se prevé la ocurrencia de aguaceros locales y posibles tronadas en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, María Trinidad Sánchez y Samaná, producto del viento del este/noreste que transportará humedad asociada al sistema frontal ubicado en la porción más oriental de Cuba.

Los meteorólogos Carla Morales y Leonardo Marte explicaron que también en horas de la tarde, las precipitaciones podrían ser moderadas localmente con posibles tronadas, especialmente sobre Santo Domingo y el Distrito Nacional, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, Azua, San José de Ocoa, Peravia, La Vega, San Juan, Elías Piña y zonas cercanas. Durante la noche, estas lluvias tenderán a disminuir de manera gradual.

Condiciones marítimas: en la costa caribeña, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro debido a viento y olas anormales. En la costa Atlántica, condiciones normales.

Distrito Nacional: incrementos nubosos después del mediodía con algunos chubascos.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos después del mediodía con algunos chubascos.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos después del mediodía con algunos chubascos.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos después del mediodía con algunos chubascos.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Resumen: durante los próximos días, el viento del este/noreste y un sistema frontal sobre la porción oriental de Cuba, generarán aguaceros, tronadas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste, Valle del Cibao y la Cordillera Central. Recomendaciones marítimas en la costa Caribeña (ver pronostico marino).

El jueves, durante las horas matutinas, prevalecerá un ambiente mayormente soleado en la mayor parte del país, con la posibilidad de chubascos aislados sobre La Altagracia, El Seibo, Samaná y María Trinidad Sánchez. En horas de la tarde, se esperan incrementos nubosos acompañados de algunos aguaceros, posibles tronadas y ráfagas de viento en localidades del noreste, sureste y la Cordillera Central, como resultado del arrastre de humedad por el viento del este/noreste y los efectos locales. Mientras tanto, el sistema frontal permanecerá casi estacionario sobre la porción oriental de Cuba.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas en la tarde.

Santo Domingo: medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y tronadas en la tarde.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. 31/33 21/23 Puerto Plata Soleado y nubes dispersas. Chubascos aislados a final de la tarde. 31/33 22/24 Duarte Nubes dispersas. 30/32 22/24 Constanza Incrementos nubosos con chubascos locales en la tarde. 25/27 13/15 Peravia Medio nublado. 31/33 23/25 San Pedro de Macorís Incrementos nubosos con chubascos locales en la tarde. 31/33 21/23 La Romana Incrementos nubosos con chubascos locales en la tarde. 31/33 22/24 La Vega Incrementos nubosos con chubascos locales en la tarde. 31/33 21/23 Monseñor Nouel Incrementos nubosos con chubascos locales en la tarde. 30/32 21/23 San Cristóbal Medio nublado con chubascos en ocasiones en la tarde. 31/33 20/22 Samaná Medio nublado en ocasiones con chubascos en la mañana. 30/32 20/22 Monte Cristi Nubes dispersas. 32/34 22/24 Azua Medio nublado con chubascos locales. 32/34 20/22 San Juan Incrementos nubosos con chubascos locales en la tarde. 31/33 19/21 Barahona Nubes dispersas y sol. Posibles chubascos aislados en la noche. 31/33 21/23 La Altagracia Ligeros aumentos nubosos en ocasiones con chubascos locales. 31/33 23/25

