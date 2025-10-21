El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para este martes 21 de octubre desde la madrugada se presentarán desarrollos nubosos de consideración acompañados de precipitaciones moderadas a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Los meteorólogos Damaris Mercedes y Eimer Bautista explicaron que estas condiciones atmosféricas, estarán asociadas a una activa onda tropical, que unida a la humedad e inestabilidad presente sobre nuestra área de pronóstico mantendrán el ambiente muy propicio para que se formen nubes significativas.

Estas lluvias estarán incidiendo sobre varias provincias del territorio dominicano, principalmente las ubicadas en las regiones; noreste, sureste, suroeste, noroeste, Cordillera Central y la zona fronteriza.

CONDICIONES MARÍTIMAS: en la costa Atlántica, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a viento fuerte y oleaje peligroso. Asimismo, les sugerimos a los bañistas y usuarios, consultar a las autoridades locales antes de hacer usos de las playas, por posibles rompientes, corrientes de resaca y mar de fondo. En la costa caribeña condiciones marítimas normales, sin embargo, esta tarde el oleaje comenzará a deteriorarse progresivamente mar adentro.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Debido a las lluvias caídas y las pronosticadas, mantenemos varias provincias en alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como, de ríos, arroyos y cañadas, principalmente en distintas localidades vulnerables, tal y como indicamos a continuación:

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Samaná San José de Ocoa La Vega Puerto Plata La Altagracia Monseñor Nouel Espaillat Santiago Rodríguez María Trinidad Sánchez Duarte Monte Plata Santiago Hermanas Mirabal Sánchez Ramírez Hato Mayor Valverde El Seibo Elías Piña TOTAL: 16 TOTAL: 2 TOTAL:

Actividad ciclónica actualizada en la cuenca del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México:

Damos seguimiento a una activa onda tropical ubicada a cientos de kilómetros al oeste islas de Barlovento sobre aguas del Mar Caribe. La cual, se prevé que continúe desplazándose hacia el oeste, pronosticándose que genere desarrollos nubosos significativos, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, a medida que se desplace sobre aguas del mar Caribe durante los próximos días. Posee baja probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas (30%) y de 70 % en los próximos 7 días.

Distrito Nacional: nubes dispersas en las horas matutinas. En la tarde, aumentos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: pocas nubes en la mañana. En la tarde, incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: pocas nubes y soleado en la mañana. En la tarde, nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas en las horas matutinas. En la tarde, aumentos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Resumen: remanentes del sistema frontal, el viento predominante del este/noreste y los efectos locales(calentamiento diurno y orográfico), se combinarán durante la tarde hasta las primeras horas de la noche, para dar lugar a aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento, hacia las regiones: noroeste, norte, noreste, sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo), Cordillera Central y zona fronteriza…Oleaje y viento peligros en la costa Atlántica en la Caribeña comienza a deteriorarse esta tarde…ALERTA y AVISO meteorológico vigentes en varias provincias.

Miércoles: se pronostica que la activa onda tropical se estará acercando a nuestro territorio y mantendrá nuestra área de pronóstico con abundante humedad e inestabilidad y la ocurrencia de aguaceros, moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones: noreste, sureste, suroeste, Cordillera Central

Distrito Nacional: nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo: aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. 33/35 21/23 Puerto Plata Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros locales y aisladas tronadas. 31/33 22/24 Duarte Incrementos nubosos ocasionales y chubascos aislados de corta duración. 31/33 22/24 Constanza Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. 26/28 13/15 Peravia Nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 30/32 21/23 San Pedro de Macorís Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 21/23 La Romana Nublado en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 30/32 22/24 La Vega Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 33/35 21/23 Monseñor Nouel Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 21/23 San Cristóbal Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 21/23 Samaná Chubascos matutinos con aisladas tronadas. 31/33 22/24 Monte Cristi Medio nublado con chubascos aislados y pasajeros. 33/35 23/25 Azua Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 21/23 San Juan Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 18/20 Barahona Incrementos nubosos ocasionales. Chubascos aislados de corta duración. 31/33 21/23 La Altagracia Medio nublado con chubascos locales y aisladas tronadas. 32/34 23/25

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más