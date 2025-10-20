El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para este lunes 20 de octubre las condiciones atmosféricas en las horas matutinas, no mostrarán cambios apreciables, reinará un ambiente soleado y de escasas precipitaciones en casi todo el país.

No obstante, no se descartan algunos chubascos aislados y pasajeros hacia las provincias: Puerto Plata, Espaillat, Samaná y María Trinidad Sánchez, indicaron los meteorólogos Damaris Mercedes y Eimer Bautista.

Para la tarde, los remanentes del sistema frontal se combinarán con el viento predominante del este/noreste, los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico) y la incidencia de una onda tropical con rápido desplazamiento hacia el oeste, para dar lugar a la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias afectadas son el Gran Santo Domingo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde, Monte Cristi, Dajabón, San Juan, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Espaillat, Monte Plata, Monseñor Nouel, Azua y Samaná.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En la noche y madrugada, las precipitaciones disminuirán gradualmente, no obstante, hacia los poblados cercanos al litoral Atlántico y Caribeño seguirán ocurriendo precipitaciones aisladas y pasajeras.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más