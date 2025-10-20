El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para este lunes 20 de octubre las condiciones atmosféricas en las horas matutinas, no mostrarán cambios apreciables, reinará un ambiente soleado y de escasas precipitaciones en casi todo el país.
No obstante, no se descartan algunos chubascos aislados y pasajeros hacia las provincias: Puerto Plata, Espaillat, Samaná y María Trinidad Sánchez, indicaron los meteorólogos Damaris Mercedes y Eimer Bautista.
Para la tarde, los remanentes del sistema frontal se combinarán con el viento predominante del este/noreste, los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico) y la incidencia de una onda tropical con rápido desplazamiento hacia el oeste, para dar lugar a la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Las provincias afectadas son el Gran Santo Domingo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde, Monte Cristi, Dajabón, San Juan, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Espaillat, Monte Plata, Monseñor Nouel, Azua y Samaná.
En la noche y madrugada, las precipitaciones disminuirán gradualmente, no obstante, hacia los poblados cercanos al litoral Atlántico y Caribeño seguirán ocurriendo precipitaciones aisladas y pasajeras.
