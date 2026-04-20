El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante la tarde y noche de este lunes 20 de abril de 2026 predominarán condiciones inestables en gran parte del país, con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, debido a la incidencia de un sistema frontal casi estacionario al noreste del territorio y el arrastre de humedad por el viento del este/noreste.

En horas de la tarde, las precipitaciones tenderán a concentrarse especialmente hacia las regiones norte, noroeste y noreste, donde podrían intensificarse en forma de aguaceros acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento. Estas condiciones se extenderán hacia otras zonas conforme avance la jornada.

Durante la noche y la madrugada, las lluvias continuarán en varias localidades del país, manteniendo un ambiente húmedo e inestable, aunque con temperaturas que se tornarán más agradables en comparación con el calor diurno.

El organismo recomienda a la población mantenerse atenta a posibles alertas meteorológicas, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y cañadas, así como ráfagas de viento asociadas a las tormentas.

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Posibilidad de lluvia en Santo Domingo: ¿Qué esperar?

Para el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, se esperan incrementos nubosos significativos con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en la tarde y primeras horas de la noche.

Durante la tarde, se esperan incrementos nubosos con aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, asociados a la incidencia de un sistema frontal y la humedad transportada por el viento del este/noreste.

En la noche, las condiciones inestables continuarán, manteniéndose los chubascos y aguaceros dispersos, con posibles tronadas en algunos sectores del área metropolitana, aunque con tendencia gradual a disminuir hacia la madrugada.

Alerta en distintas provincias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este lunes 20 de abril bajo alerta a nueve provincias del país como consecuencia de una vaguada que incide en los niveles bajos de la troposfera. Según el Informe de Situación No. 4, emitido a las 11:45 de la mañana, una provincia se encuentra en Alerta Amarilla y ocho en Alerta Verde, ante el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

La única provincia en Alerta Amarilla —el nivel más crítico activo, que implica situaciones inminentes de riesgo— es Puerto Plata. En tanto, las ocho provincias en Alerta Verde son: Monseñor Nouel, San Juan, Monte Plata, Elías Piña, Duarte (con especial atención al Bajo Yuna), La Vega, Dajabón y San José de Ocoa.

El COE, en coordinación con INDRHI, INDOMET y la Secretaría General de la Nación (SGN), justificó el mantenimiento de los niveles de alerta por la alta humedad acumulada en los suelos tras cinco días consecutivos de lluvias.

En contraste, el organismo descontinuó la Alerta Verde para diez provincias y el Distrito Nacional: La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santo Domingo, Hato Mayor, Distrito Nacional, Valverde, El Seibo, Peravia y Azua.

Nueve provincias permanecen bajo alerta por vaguada que azota el país

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