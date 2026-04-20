El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este lunes 20 de abril bajo alerta a nueve provincias del país como consecuencia de una vaguada que incide en los niveles bajos de la troposfera. Según el Informe de Situación No. 4, emitido a las 11:45 de la mañana, una provincia se encuentra en Alerta Amarilla y ocho en Alerta Verde, ante el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Las provincias afectadas

La única provincia en Alerta Amarilla —el nivel más crítico activo, que implica situaciones inminentes de riesgo— es Puerto Plata. En tanto, las ocho provincias en Alerta Verde son: Monseñor Nouel, San Juan, Monte Plata, Elías Piña, Duarte (con especial atención al Bajo Yuna), La Vega, Dajabón y San José de Ocoa.

El COE, en coordinación con INDRHI, INDOMET y la Secretaría General de la Nación (SGN), justificó el mantenimiento de los niveles de alerta por la alta humedad acumulada en los suelos tras cinco días consecutivos de lluvias.

En contraste, el organismo descontinuó la Alerta Verde para diez provincias y el Distrito Nacional: La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santo Domingo, Hato Mayor, Distrito Nacional, Valverde, El Seibo, Peravia y Azua.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Nueve provincias permanecen bajo alerta por vaguada que azota el país

Desbordamientos y una persona desaparecida

Los efectos más graves del evento se registraron en tres provincias:

Monseñor Nouel: El río Yuna, a su paso por Bonao, se desbordó y arrastró a tres personas. Dos dominicanos lograron salir ilesos, pero un ciudadano haitiano identificado como Yan Pie no pudo salir del agua. La Defensa Civil inició su búsqueda.

Monte Plata: El río Guanuma se desbordó y dejó parcialmente incomunicadas las comunidades de Mamá Tingó y Los Botados.

Duarte: El río Caño Azul también se desbordó, dejando sin acceso a las comunidades de Los Contreras y Los Peinados.

El informe señala que, al momento de su emisión, ya no se registran comunidades totalmente incomunicadas.

Acueductos fuera de servicio y usuarios afectados

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) reportó que 30 acueductos se encuentran totalmente fuera de servicio, afectando a 277,362 usuarios. Ningún acueducto fue reportado como parcialmente afectado.

Además, el COE mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta. De manera especial, se prohíbe el acceso de bañistas al río Nizao, en la cuenca de la presa de Valdesia, donde el Comité de Operación de Presas y Embalses está regulando el caudal.

Condiciones meteorológicas y recomendaciones

Según INDOMET, el país experimentará predominio de buen tiempo con cielo mayormente soleado. No obstante, se esperan aguaceros locales con posibles tronadas y ráfagas de viento sobre la Cordillera Central y la zona fronteriza, especialmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche, en provincias como La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y San Juan.

Las condiciones marítimas se reportan normales en ambas costas del país.

El COE recomienda a la población abstenerse de cruzar cuerpos de agua con alto volumen, no utilizar balnearios en las zonas bajo alerta y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil. Ante emergencias, el organismo habilitó las líneas 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más