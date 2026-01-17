El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado 17 de enero de 2026 el ambiente meteorológico estará influenciado por la inestabilidad asociada a una débil vaguada prefrontal, la cual se debilitará gradualmente hacia el noreste del territorio nacional, pero aún favorecerá nubes y lluvias de variable intensidad, con chubascos pasajeros, posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias localidades del país.

Estas condiciones de precipitaciones, más frecuentes en horas de la madrugada y la tarde, tenderán a disminuir de forma paulatina hacia el final del día, mientras que en zonas costeras se esperan aumentos del oleaje en ambas costas.

Las temperaturas serán agradables para la temporada, con mínimas entre 20 °C y 22 °C y máximas entre 29 °C y 31 °C, y no se descartan nieblas o neblinas matinales en áreas montañosas e interiores. En el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, prevalecerá cielo mayormente nublado con lluvias moderadas ocasionales, posibles tronadas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche, y condiciones más secas hacia el anochecer.

En provincias del Cibao, sureste y noreste se pronostican incrementos nubosos con chubascos que podrían ser moderados a fuertes en ocasiones.

En localidades como La Altagracia, El Seibo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monseñor Nouel y La Vega los episodios de lluvia pueden presentarse de forma dispersa a lo largo del día, con sensación térmica propia de la época invernal.

