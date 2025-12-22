Según el último informe del tiempo del INDOMET, válido hasta el miércoles 24 de diciembre a las 6:00 a.m., este lunes 22 de diciembre el viento moderado del este/noreste y la leve incidencia de una vaguada generan lluvias débiles a localmente moderadas en varias provincias. Desde la madrugada se registran precipitaciones en costas como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Monte Cristi, y al mediodía se extienden a Santo Domingo, Monte Plata y San Cristóbal. Las temperaturas se mantienen agradables, con mínimas de 20-22°C y máximas de 30-32°C, gracias al inicio del invierno boreal. Si buscás "informe del tiempo hoy República Dominicana" o "tiempo de mañana Santo Domingo", acá tenés el detalle oficial para planificar tu día.

El Gran Santo Domingo arranca con nubes aisladas, pero al mediodía llegan incrementos nubosos con aguaceros locales. Para playas, el oleaje anormal en la costa Atlántica mantiene recomendaciones marítimas.

Informe del tiempo para mañana martes 23 de diciembre

Una vaguada prefrontal y viento noreste intensifican las lluvias. Madrugada fuerte en Monte Cristi, Puerto Plata y Samaná. Mañana se extiende a Hato Mayor, La Vega y Santo Domingo. Tarde: aguaceros en San Juan e Independencia. Temperaturas similares: frescas de noche y agradables de día.

Informe del tiempo mañana martes se esperan lluvias de variable intensidad y frecuencia en horas de la madrugada, en especial sobre Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná y Duarte, que se replicarán hacia Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San José de Ocoa durante la mañana. Más tarde, se prevén sobre San Juan e Independencia, debido a la incidencia de una vaguada prefrontal y el viento moderado y fresco del noreste.

Debido al inicio oficial del invierno en el hemisferio norte y al viento fresco de dirección este/noreste, las temperaturas continuarán más agradables, principalmente durante la noche y la madrugada en zonas de montañas y valles de interior del país, donde también podrían producirse densas nieblas y neblinas.

Distrito Nacional: despejado. Incrementos nubosos alrededor del mediodía con lluvias moderadas y aguaceros locales ocasionales.

Santo Domingo Norte : nubes aisladas. Alrededor del mediodía, incrementos nubosos con lluvias moderadas y aguaceros locales ocasionales.

Santo Domingo Este : nubes aisladas. Alrededor del mediodía, incrementos nubosos con lluvias moderadas y aguaceros locales ocasionales.

Santo Domingo Oeste: despejado. Incrementos nubosos alrededor del mediodía con lluvias moderadas y aguaceros locales ocasionales.

Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Informe del Tiempo en República Dominicana en Vivo

Informe del tiempo para el miércoles 24 de diciembre

Un sistema frontal trae ambiente más ventoso y frío, con precipitaciones dispersas a moderadas, posibles tormentas aisladas y ráfagas. Oleaje peligroso en costa Atlántica. Perfecto para planes indoor en vísperas de Navidad.

Para el miércoles, el sistema frontal incidirá sobre el país, generando un ambiente ventoso y más frío, además de precipitaciones dispersas y ocasionalmente moderadas, con posibles tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento; principalmente sobre localidades de provincias del norte, noreste, sureste y la Cordillera Central. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se tornará bastante peligroso hacia la costa atlántica.

Distrito Nacional : en la tarde, incrementos nubosos con lluvias dispersas.

: en la tarde, incrementos nubosos con lluvias dispersas. El Gran Santo Domingo: en la tarde, incrementos nubosos con lluvias dispersas.

Tabla del informe del tiempo por provincias hoy lunes 22

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Nubes aisladas. En la tarde, incrementos nubosos con lluvias ocasionalmente moderadas. 30/32 19/21 Puerto Plata Medio nublado hacia la costa con lluvias ocasionalmente moderadas. 29/31 20/22 Duarte Medio nublado con lluvias débiles a localmente moderadas. 30/32 20/22 Constanza Incrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas. 24/26 10/12 Peravia Medio nublado a nublado con lluvias débiles y aisladas. 30/32 22/24 San Pedro de Macorís Nubes dispersas. En la tarde, incrementos nubosos con lluvias ocasionalmente moderadas. 30/32 20/22 La Romana Nubes aisladas. Incrementos nubosos ocasionales con lluvias débiles, aisladas y pasajeras. 30/32 20/22 La Vega Incrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas. 30/32 20/22 Monseñor Nouel Incrementos nubosos en la tarde con lluvias débiles a localmente moderadas. 30/32 20/22 San Cristóbal Incrementos nubosos en la tarde con lluvias ocasionalmente moderadas. 31/33 20/22 Samaná Nubes dispersas a medio nublado con lluvias débiles a ocasionalmente moderadas. 30/32 20/22 Monte Cristi Nubes aisladas con incrementos ocasionales hacia la costa y lluvias débiles a moderadas. 31/33 22/24 Azua Medio nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras en la mañana. 31/33 19/21 San Juan Incrementos nubosos en la tarde con lluvias débiles a localmente moderadas. 31/33 16/18 Barahona Incrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas, especialmente hacia la montaña. 31/33 20/22 La Altagracia Nubes aisladas con incrementos ocasionales y lluvias débiles a moderadas hacia la costa norte. 30/32 22/24

Tu día con este informe del tiempo

El viento refresca, pero llevá paraguas para los aguaceros del mediodía. Más informes del tiempo en la sección especial.

