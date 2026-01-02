Las lluvias disminuirán este viernes y mañana sábado, de acuerdo con el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) que, sin embargo, advirtió de más precipitaciones para el domingo.

Las lluvias empezarán este viernes a disminuir en gran parte del país tras el alejamiento de la vaguada frontal, predominando un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos.

Durante las horas matutinas, se producirán chubascos locales sobre Samaná, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, El Seibo, La Romana y La Altagracia, mientras que para la tarde se esperan estas precipitaciones pasajeras, entre débiles y moderadas, en Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Elías Piña, San Juan, entre otras.

Las temperaturas, por su lado, continuarán frescas y agradables, principalmente en las primeras horas de la mañana, en la noche y madrugada sobre zonas montañosas y los valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas, debido al invierno.