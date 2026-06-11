La comunidad de La Placeta, en el municipio de San José de las Matas, fue impactada este jueves por una fuerte granizada acompañada de lluvias intensas y ráfagas de viento, un fenómeno que generó inquietud entre los residentes, aunque las autoridades informaron que no provocó daños de gravedad.

De acuerdo con el informe ofrecido por la Defensa Civil en Santiago, el episodio meteorológico tuvo una duración aproximada de 20 minutos y motivó una inspección inmediata por parte del personal del organismo de socorro.

Tras las evaluaciones realizadas en la zona, las autoridades determinaron que no se registraron árboles derribados ni daños estructurales de consideración.

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El director provincial de la Defensa Civil, Francisco Arias, informó que la única incidencia verificada fue la afectación de un poste del tendido eléctrico, sin que hasta el momento se reportaran personas lesionadas o viviendas afectadas.

Autoridades mantienen vigilancia por la temporada climática

Aunque el fenómeno fue de corta duración, las autoridades indicaron que mantendrán el monitoreo de la zona debido a las condiciones atmosféricas propias de la temporada, caracterizada por la ocurrencia de lluvias locales, tormentas eléctricas y eventos asociados a sistemas de inestabilidad.

La ocurrencia de granizadas en zonas montañosas del país, aunque poco frecuente, puede presentarse cuando confluyen corrientes de aire frío en altura con sistemas convectivos de gran desarrollo vertical.

San José de las Matas, ubicado en la zona montañosa de la provincia Santiago, suele registrar temperaturas más bajas que otras regiones del Cibao, una condición que favorece la aparición de fenómenos atmosféricos particulares durante episodios de intensa inestabilidad.

La Defensa Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil cuando se registren eventos meteorológicos adversos.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más