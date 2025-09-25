El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que este jueves 25 de septiembre desde horas matutinas, se espera que se produzcan lluvias dispersas, de variable intensidad, hacia provincias del litoral atlántico con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, debido a la incidencia de la activa onda tropical y una vaguada en varios niveles de la troposfera.

Los meteorólogos Juan C. De La Rosa y Karinna Soto explicaron que, este ambiente húmedo e inestable, durante la tarde, se pronostican aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las provincias bajo alerta meteorológica, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez, Espaillat, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez y el suroeste.

En la noche, estas precipitaciones serán más intensas y frecuentes hacia el litoral caribeño del sureste con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Debido al riesgo de inundaciones urbanas, producto de las precipitaciones pronosticadas, se modifican los niveles de alertas meteorológicas, tal y como indicamos a continuación:

NIVELES DE ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Samaná Monte Plata María Trinidad Sánchez La Altagracia Hato Mayor La Romana El Seibo San Pedro de Macorís El Gran Santo Domingo TOTAL: 9 TOTAL: 0 TOTAL: 0

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México:

El huracán Gabrielle se localiza aproximadamente a unos 1812 kilómetros al oeste de las Azores. Se mueve hacia el este/noreste a unos 41 km/h. Sus vientos máximos sostenidos son de unos 175 km/h con ráfagas más fuertes en su entorno.

Informamos de una onda ubicada a cientos de kilómetros al este de las Antillas Menores. La misma posee una probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas de 90% así como en los próximos 7 días.

También vigilamos una onda tropical localizada al extremo noreste del Mar Caribe con un 30 % de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos 2 días, mientras que a 7 días, 80 %.

Debido a las posiciones geográficas y trayectorias previstas, damos seguimiento continuo a estos sistemas meteorológicos.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Temperaturas: la mínima estará entre 23 °C y 25 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Resumen: vaguada en varios niveles de la troposfera y activa onda tropical incrementarán las precipitaciones durante las próximas 24 a 48 horas, sobre todo hacia el noreste y sureste. 9 provincias en alerta meteorológico debido al riesgo de inundaciones urbanas. Deterioro del oleaje previsto hacia la costa atlántica; ver informe marino.

El viernes, desde la madrugada, continuarán ocurriendo precipitaciones moderadas en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el litoral caribeño, debido a la abundante humedad e inestabilidad previstas sobre el territorio dominicano, mientras el disturbio asociado a la activa onda tropical se mueve sobre aguas del Atlántico, al noroeste del país. A medida que avance la mañana, estas lluvias se extenderán hacia el sureste, la Cordillera Central y el suroeste, mientras que, en la tarde, se pronostican en forma de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en especial hacia el noreste, norte y noroeste del país. Durante las primeras horas nocturnas, la actividad lluviosa se concentrará hacia la zona fronteriza y el suroeste.

Distrito Nacional: chubascos y tronadas durante la mañana. Aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente después del mediodía.

Santo Domingo: chubascos y tronadas durante la mañana. Aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente después del mediodía.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente al sur. 34/36 21/23 Puerto Plata Incrementos nubosos, principalmente hacia la zona montañosa con chubascos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 23/25 Duarte Incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 33/35 23/25 Constanza Incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 26/28 13/15 Peravia Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento, en especial hacia la zona montañosa. 33/35 24/26 San Pedro de Macorís Incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 21/23 La Romana Incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 22/24 La Vega Incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente hacia el sur. 32/34 20/22 Monseñor Nouel Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 23/25 San Cristóbal Incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 21/23 Samaná Incrementos nubosos con chubascos dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 22/24 Monte Cristi Nubes aisladas a dispersas con incrementos ocasionales, chubascos aislados y tronadas distanciadas. 34/36 23/25 Azua Incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 22/24 San Juan Incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 19/21 Barahona Nubes aisladas a dispersas e intervalos despejados. Al finalizar la tarde, incrementos nubosos con chubascos locales, tronadas y ráfagas de viento. 32/34 23/25 La Altagracia Incrementos nubosos acompañados de chubascos ocasionales, tronadas y ráfagas de viento. 32/34 23/25

