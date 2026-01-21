El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este miércoles lluvias débiles y dispersas en varios puntos del país, por la incidencia del viento del este.

Se esperan lluvias especialmente en Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, Samaná, La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y El Gran Santo Domingo.

En la noche, estas lluvias desaparecerán gradualmente de la mayoría de estas áreas, esperándose solo precipitaciones aisladas en sectores costeros del atlántico.

En cuanto a las temperaturas, continuarán agradables y frescas en la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, debido a la época del año, donde se prevén ocurrencias de nieblas y neblinas.

Por otro lado, el Indomet recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), y en la costa caribeña, desde Paraíso (Barahona) hasta Isla Beata (Pedernales), debido a viento moderado con aisladas ráfagas y olas peligrosas.

Para el resto de perímetro costero, se recomienda navegar con precaución próximo al perímetro sin aventurarse mar adentro.