El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó la alerta verde que mantuvo hasta la mañana de este sábado 24 de octubre en seis provincias.

Las provincias que se mantenían bajo alerta verde son Puerto Plata, Monte Cristi, el Distrito Nacional, Espaillat, el Gran Santo Domingo y Santiago.

Era el último nivel de alerta que mantenía por posibles inundaciones y deslizamientos, según su boletín del viernes con corte a las 6:00 p. m.

Sin embargo, el organismo advirtió que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), prevé chubascos pasajeros durante la mañana y aguaceros dispersos o locales por la tarde, con posibilidad de tronadas y ráfagas de viento.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Recordó que retirar la alerta no significa que dejará de llover. Asimismo, señaló que el nivel verde era el más bajo y pidió a la población estar informada y preparada ante cambios, siguiendo el pronóstico del día. Puedes consultarlo en la sección de clima de Acento.

¿Cuáles provincias están en alerta hoy?

Alerta roja

No hay alerta roja anunciada por el COE este sábado 24 de octubre.

Alerta amarilla

No hay alerta verde anunciada por el COE este sábado 24 de octubre.

Alerta verde

Ninguna. Hasta el boletín anterior estaban en este nivel: Puerto Plata Monte Cristi Distrito Nacional Espaillat Gran Santo Domingo Santiago



El comunicado detalla las provincias que salen de la alerta, pero no dice de forma expresa que el país quede sin alertas. Esa conclusión sale de comparar con el boletín de las 6:00 p. m., que solo incluía esas seis demarcaciones. Tampoco precisa municipios ni sectores.

¿Qué dice el pronóstico del Indomet?

Mañana: la nubosidad asociada a la vaguada favorecerá algunos chubascos pasajeros.

la nubosidad asociada a la vaguada favorecerá algunos chubascos pasajeros. Tarde: la vaguada, junto con los efectos locales y la humedad que transporta el viento del sur y el sureste, favorecerá más nubes y aguaceros dispersos o locales, con posibilidad de tronadas y ráfagas de viento.

la vaguada, junto con los efectos locales y la humedad que transporta el viento del sur y el sureste, favorecerá más nubes y aguaceros dispersos o locales, con posibilidad de tronadas y ráfagas de viento. Resto del país: el Indomet prevé lluvias menos frecuentes en las demás regiones.

El texto no indica en qué provincias se concentrarían los aguaceros de la tarde, ni cantidades de lluvia esperadas. Los aguaceros "locales" pueden caer con fuerza en un sector y no en otro cercano, lo que no se refleja en una alerta por provincia.

¿Qué significa que el COE retire el nivel verde?

El COE definía la alerta verde como un nivel para mantenerse informado y preparado ante cualquier cambio. Retirarla indica que el organismo considera que el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas o deslizamientos bajó con respecto a los días recientes. No elimina la posibilidad de afectaciones si un aguacero fuerte cae sobre una zona vulnerable. El COE puede volver a emitir alertas si el pronóstico cambia.

¿Qué precauciones siguen siendo útiles?

A pesar de que el comunicado no incluye recomendaciones nuevas, las instrucciones que el COE dio en boletines previos de esta misma situación siguen siendo prácticas ante aguaceros y tronadas:

No cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables.

Evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables.

Consultar los boletines y canales oficiales del COE.

Ante una emergencia, los números son el 9-1-1 y el 809-472-0909.

En vivo: Pronóstico del tiempo y seguimiento

El mapa permite ver cómo se mueven los aguaceros durante la tarde, sobre todo en el Gran Santo Domingo, el Cibao y la costa norte.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más