Montecristi y Puerto Plata se encuentran este lunes en alerta amarilla, debido a fuertes lluvias, que también afectan a Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez, actualmente en alerta verde.

Las alertas permanecen por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

Precisamente este lunes, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió de fuertes aguaceros este lunes en varias zonas del país, debido a una vaguada y a un sistema frontal.

Estos fenómenos generan desde tempranas horas del día nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades de las provincias Montecristi, Puerto Plata, Elías Piña y San Juan, así como otras precipitaciones de menor intensidad hacia Espaillat, María Trinidad Sánchez, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, Independencia, Baoruco, Pedernales y Barahona.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En las próximas horas, continuarán ocurriendo fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monte Plata, Hato Mayor, Azua, San Juan, Independencia, Baoruco, Barahona y El Gran Santo Domingo.

Dichas precipitaciones se prolongarán hasta bien entrada la noche, en especial hacia provincias del este, entre ellas La Altagracia, La Romana y El Seibo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más