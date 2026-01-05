Montecristi y Puerto Plata se encuentran este lunes en alerta amarilla, debido a fuertes lluvias, que también afectan a Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez, actualmente en alerta verde.
Las alertas permanecen por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.
Precisamente este lunes, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió de fuertes aguaceros este lunes en varias zonas del país, debido a una vaguada y a un sistema frontal.
Estos fenómenos generan desde tempranas horas del día nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades de las provincias Montecristi, Puerto Plata, Elías Piña y San Juan, así como otras precipitaciones de menor intensidad hacia Espaillat, María Trinidad Sánchez, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, Independencia, Baoruco, Pedernales y Barahona.
En las próximas horas, continuarán ocurriendo fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monte Plata, Hato Mayor, Azua, San Juan, Independencia, Baoruco, Barahona y El Gran Santo Domingo.
Dichas precipitaciones se prolongarán hasta bien entrada la noche, en especial hacia provincias del este, entre ellas La Altagracia, La Romana y El Seibo.
Compartir esta nota