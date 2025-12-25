Las lluvias serán escasas este jueves en la República Dominicana, mientras las temperaturas seguirán agradables, de acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Durante las horas matutinas, se presentarán diversos episodios de niebla o neblina en San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel y Santiago, precisó el Indomet, que agregó en su informe que para hoy solo se prevén algunos chubascos aislados sobre poblados cercanos a la Cordillera Central, como en Monseñor Nouel, La Vega, entre otras, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas continuarán frescas y agradables, sintiéndose más frías en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblina, debido a la época del año (invierno) y al viento moderado de dirección noreste.

Por último, para la costa atlántica, el organismo recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, permanecer en puerto debido a viento fuerte y oleaje anormal, mientras en la costa caribeña recomienda navegar con precaución cerca de la costa sin aventurarse mar adentro.

