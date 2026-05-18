Especialistas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) advirtieron que los problemas financieros de los ayuntamientos y la baja participación ciudadana continúan limitando el desarrollo de un sistema eficiente de gestión de residuos y reciclaje en República Dominicana.

Las ingenieras Rosaura Pimentel e Indhira De Jesús señalaron que la sostenibilidad del sistema depende tanto de mayores recursos municipales como de cambios en los hábitos de consumo y disposición de desechos.

Intec plantea separación de residuos y educación ciudadana

Rosaura Pimentel, coordinadora de la Maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Intec, afirmó que la separación de residuos en el lugar donde se generan sigue siendo una de las herramientas más importantes para extender la vida útil de los vertederos.

Sin embargo, explicó que la falta de pago por el servicio de recolección y el déficit en las transferencias de fondos a los ayuntamientos dificultan que los municipios implementen rutas diferenciadas para materiales reciclables.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según la especialista, esa situación impide desarrollar sistemas autosostenibles y provoca que muchos residuos reciclables terminen mezclados con basura común.

Piden reducir residuos y cambiar modelo de consumo

Por su parte, Indhira De Jesús sostuvo que el reciclaje por sí solo no resolverá el problema estructural de los residuos sólidos si no se modifica la forma en que se producen y comercializan los bienes de consumo.

La ingeniera consideró prioritario reducir la generación de desechos y limitar el uso de empaques excesivos y productos desechables de corta duración.

También subrayó que el compromiso ciudadano es clave para que funcionen sistemas más complejos de gestión de residuos, incluyendo el uso adecuado de contenedores segregados.

Proponen formalizar trabajo de recicladores y aplicar sanciones

Las expertas coincidieron en que República Dominicana necesita fortalecer la educación ambiental y aplicar un régimen de consecuencias para quienes incumplan las normas sobre manejo de residuos.

Asimismo, plantearon que los ayuntamientos deben liderar planes integrales de gestión de residuos sólidos urbanos con mejoras en las rutas de recolección y programas de clasificación separada.

Pimentel también llamó a dignificar el trabajo de los recicladores informales que operan en vertederos y exhortó a la población a entregar materiales limpios y secos en centros de acopio para facilitar su reutilización y reciclaje.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más