“El sargazo afecta nuestras playas en momentos muy particulares del año, como ahora. Con una planificación se dará servicio en las playas más concurridas por los dominicanos, como Boca Chica”, expresó el funcionario.
Indicó que las acciones serán coordinadas entre el Gobierno de Japón y el Gabinete de Lucha contra el Sargazo, como parte de los esfuerzos dirigidos a reducir el impacto ambiental, económico y turístico provocado por la llegada masiva de esta alga.
La acumulación de sargazo se ha convertido en uno de los principales retos para los destinos turísticos del Caribe, debido a los costos de limpieza y los efectos negativos sobre las actividades recreativas, la pesca y el ecosistema marino.
Compartir esta nota