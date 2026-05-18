El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó la cooperación bilateral entre Japón y República Dominicana durante la entrega de equipos destinados a fortalecer las labores de mitigación del sargazo en las costas del país. Paliza informó que el Gobierno japonés realizó una donación no reembolsable de equipos valorados en 200 millones de yenes, equivalentes a unos US$ 1.25 millones, con el objetivo de tecnificar las operaciones de limpieza y recolección del alga en las playas dominicanas.

“El sargazo afecta nuestras playas en momentos muy particulares del año, como ahora. Con una planificación se dará servicio en las playas más concurridas por los dominicanos, como Boca Chica”, expresó el funcionario.

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Indicó que las acciones serán coordinadas entre el Gobierno de Japón y el Gabinete de Lucha contra el Sargazo, como parte de los esfuerzos dirigidos a reducir el impacto ambiental, económico y turístico provocado por la llegada masiva de esta alga.

La acumulación de sargazo se ha convertido en uno de los principales retos para los destinos turísticos del Caribe, debido a los costos de limpieza y los efectos negativos sobre las actividades recreativas, la pesca y el ecosistema marino.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más