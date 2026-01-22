Indomet pronostica para este jueves 22 de enero un ambiente con incrementos nubosos y probabilidad de lluvias dispersas, influenciado por el viento del este que transporta humedad hacia el territorio dominicano y genera condiciones variables durante el día.
En el Gran Santo Domingo se esperan nubosidad variable con posibles chubascos aislados, principalmente en horas de la tarde y noche, manteniendo temperaturas cálidas típicas de esta época del año.
La temperatura máxima se prevé alrededor de 30 °C, con una mínima cercana a 21 °C, acompañada de una humedad relativa elevada y presencia de nubes intermitentes, situación común para enero en la región caribeña.
El organismo meteorológico mantiene la recomendación de estar atento a la evolución de las condiciones del tiempo y a los boletines oficiales emitidos a lo largo del día, especialmente para actividades al aire libre y costeras, donde los efectos locales del viento pueden generar cambios en la nubosidad y precipitaciones breves.
Compartir esta nota