Indomet pronostica para este jueves 22 de enero un ambiente con incrementos nubosos y probabilidad de lluvias dispersas, influenciado por el viento del este que transporta humedad hacia el territorio dominicano y genera condiciones variables durante el día.

En el Gran Santo Domingo se esperan nubosidad variable con posibles chubascos aislados, principalmente en horas de la tarde y noche, manteniendo temperaturas cálidas típicas de esta época del año.

La temperatura máxima se prevé alrededor de 30 °C, con una mínima cercana a 21 °C, acompañada de una humedad relativa elevada y presencia de nubes intermitentes, situación común para enero en la región caribeña.

El organismo meteorológico mantiene la recomendación de estar atento a la evolución de las condiciones del tiempo y a los boletines oficiales emitidos a lo largo del día, especialmente para actividades al aire libre y costeras, donde los efectos locales del viento pueden generar cambios en la nubosidad y precipitaciones breves.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más