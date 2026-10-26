COE pone 10 provincias en alerta amarilla y 6 en verde por vaguada: lista completa

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) actualizó este lunes 26 de octubre, con corte a las 9:30 de la mañana, el nivel de alerta por una vaguada que dejará aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento entre la tarde y las primeras horas de la noche.
El organismo mantiene 10 demarcaciones en alerta amarilla y 6 provincias en alerta verde. Ninguna está en roja.
Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), citado por el COE, un sistema de alta presión limita las lluvias en casi todo el país, pero la vaguada y los efectos locales de calentamiento y relieve interactuarán y provocarán aumentos nubosos. Es decir, no se espera una lluvia generalizada, sino chubascos concentrados que pueden ser intensos en zonas puntuales. Consulta la sección especial de clima de Acento.
¿Cuáles provincias están en alerta hoy?
Alerta amarilla
Pedernales
Bahoruco
Independencia
Barahona
Azua
San José de Ocoa
Peravia
San Cristóbal
Santo Domingo
Distrito Nacional
Alerta verde
La Vega
Monte Plata
Monseñor Nouel
San Juan
Dajabón
Elías Piña
La alerta amarilla cubre todo el suroeste y el sur, además del Gran Santo Domingo. Eso significa que la zona más poblada del país está en un nivel que exige estar atento, aunque el informe no registra daños en el área metropolitana.
¿Qué significa cada nivel de alerta?
Según las definiciones que incluye el COE en su informe:
- Alerta amarilla: mantenerse atento y preparado ante posibles impactos.
- Alerta verde: mantenerse informado y preparado para cualquier cambio.
El documento no incluye una definición de la alerta roja, por lo que no se reproduce aquí.
Lo que ya ocurrió: daños reportados
El resumen del COE, que abarca desde las 6:00 a. m. del domingo 25 hasta las 6:00 a. m. de este lunes, contabiliza:
- 412 personas afectadas
- 103 viviendas afectadas
- 1 comunidad incomunicada
- 0 evacuados o desplazados, viviendas destruidas, puentes o acueductos afectados, e infraestructura crítica dañada
- 0 fallecidos
La Defensa Civil, fuente de los reportes por provincia, detalla lo siguiente:
- Bahoruco (Tamayo): inundaciones urbanas en el distrito municipal de Batey. En la comunidad de Batey 2 las lluvias intensas desde la madrugada acumularon agua y dejaron, de forma preliminar, 66 viviendas afectadas.
- Independencia (Cristóbal): 36 viviendas afectadas.
- Barahona: 10 viviendas inundadas.
- Monte Plata (El Naranjo): la crecida del río El Naranjo dejó incomunicada la comunidad de Peralvillo con El Naranjo. Es el único caso del informe en que no se indica que la situación se normalizó.
En los tres primeros reportes el COE señala que "todo volvió a la normalidad".
Las cifras del informe no cuadran del todo. Los reportes por provincia suman 112 viviendas (66, 36 y 10), mientras que el resumen general indica 103. El COE no explica la diferencia, que puede deberse a datos preliminares o a cortes distintos. Conviene confirmarla en próximas actualizaciones.
¿Qué recomienda el COE ante las lluvias?
- No cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables.
- Evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables.
- Identificar de antemano rutas de evacuación y zonas seguras.
- Tener listo el plan familiar de emergencia y una mochila para 72 horas.
- Seguir los boletines y canales oficiales del COE.
- Se prohíbe el baño en balnearios de ríos y pozas en las provincias bajo alerta.
- Ante una emergencia, llamar al 9-1-1. El COE también ofrece el 809-472-0909.
El caso de Monte Plata muestra por qué importa la advertencia sobre los ríos: la crecida aisló una comunidad aun cuando la provincia está solo en verde.
En vivo: pronóstico del tiempo y seguimiento a las lluvias de hoy
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