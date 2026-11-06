COE mantiene nueve provincias en alerta verde por vaguada: ¿cuáles son y qué recomienda?

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este viernes 6 de noviembre la alerta verde en nueve provincias, ante posibles inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas, según el Informe de Situación #1 por vaguada, con corte a las 11:00 de la mañana.

El organismo, que se apoya en el boletín del Indomet, explicó que el cielo amaneció con nubes dispersas en buena parte del país. Sin embargo, hacia la tarde la vaguada y la humedad provocarán aumentos nubosos con aguaceros moderados, localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Puede consultar el pronóstico del tiempo actualizado en la sección de clima de Acento y la última nota del clima publicada hoy.

El informe no incluye provincias en alerta amarilla ni roja. Aun así, el COE reporta cinco incidentes vinculados a las lluvias y otros eventos en distintas partes del país, con un saldo de cero personas afectadas y una persona desplazada o albergada, según su resumen ejecutivo.

¿Cuáles provincias están en alerta hoy?

Alerta roja: ninguna provincia, según el informe del COE de las 11:00 a. m.

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Alerta amarilla: ninguna provincia, según el mismo informe.

Alerta verde: Sánchez Ramírez, Espaillat, Santiago, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel y Monte Plata.

¿Qué significa cada nivel de alerta?

El COE define el nivel verde con una instrucción: mantenerse informado y preparado para cualquier cambio. Es el nivel más bajo de la escala y no implica medidas de evacuación, pero sí vigilancia ante lluvias que pueden saturar suelos y provocar crecidas repentinas.

Incidentes reportados por Defensa Civil

El propio informe muestra que las lluvias están dejando efectos concretos, incluso en demarcaciones que no figuran en la lista de alerta:

Santiago (Tamboril): rescate de dos ancianos atrapados en su vivienda, con apoyo de los Bomberos de Tamboril. Ambos fueron entregados al Sistema 911.

rescate de dos ancianos atrapados en su vivienda, con apoyo de los Bomberos de Tamboril. Ambos fueron entregados al Sistema 911. Monte Plata (Mamá Tingó): el desbordamiento del río Guanuma, por la caída de un árbol, dejó incomunicados a Mamá Tingó y Los Botado.

el desbordamiento del río Guanuma, por la caída de un árbol, dejó incomunicados a Mamá Tingó y Los Botado. Azua (Las Yayas): inundaciones urbanas en la comunidad de Orégano Grande anegaron cinco viviendas. Azua no figura entre las provincias en alerta.

inundaciones urbanas en la comunidad de Orégano Grande anegaron cinco viviendas. Azua no figura entre las provincias en alerta. Hermanas Mirabal (Loma Azul): la saturación de los suelos causó cinco deslizamientos de tierra en la carretera Tenares–Gaspar Hernández. Tras labores de limpieza junto al alcalde, se restableció el paso.

la saturación de los suelos causó cinco deslizamientos de tierra en la carretera Tenares–Gaspar Hernández. Tras labores de limpieza junto al alcalde, se restableció el paso. San Cristóbal (Los Cacaos): un incendio consumió una vivienda de madera en Los Candonguitos. Dos adultos y dos menores fueron desplazados. El informe no vincula este hecho con las lluvias.

¿Qué recomienda el COE ante las lluvias?

El organismo pide a la población:

Mantenerse informada mediante los boletines y canales oficiales del COE.

Revisar sus medidas de prevención y tener listo el plan familiar de emergencia.

Evitar riesgos y no cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables.

Llamar al 9-1-1 ante una emergencia.

El COE indicó que mantiene las alertas y el monitoreo de las condiciones atmosféricas.

Pronóstico del tiempo y seguimiento en vivo

El mapa de lluvias permite seguir en tiempo real el desplazamiento de los aguaceros. Conviene prestar atención a la región norte y noreste, donde se concentran las provincias en alerta, y a la franja central. Este recurso complementa, pero no reemplaza, los boletines del COE y del Indomet.

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