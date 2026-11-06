COE mantiene nueve provincias en alerta verde por vaguada: ¿cuáles son y qué recomienda?

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este viernes 6 de noviembre la alerta verde en nueve provincias, ante posibles inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas, según el Informe de Situación #1 por vaguada, con corte a las 11:00 de la mañana.
El organismo, que se apoya en el boletín del Indomet, explicó que el cielo amaneció con nubes dispersas en buena parte del país. Sin embargo, hacia la tarde la vaguada y la humedad provocarán aumentos nubosos con aguaceros moderados, localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Puede consultar el pronóstico del tiempo actualizado en la sección de clima de Acento y la última nota del clima publicada hoy.
El informe no incluye provincias en alerta amarilla ni roja. Aun así, el COE reporta cinco incidentes vinculados a las lluvias y otros eventos en distintas partes del país, con un saldo de cero personas afectadas y una persona desplazada o albergada, según su resumen ejecutivo.
¿Cuáles provincias están en alerta hoy?
Alerta roja: ninguna provincia, según el informe del COE de las 11:00 a. m.
Alerta amarilla: ninguna provincia, según el mismo informe.
Alerta verde: Sánchez Ramírez, Espaillat, Santiago, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel y Monte Plata.
¿Qué significa cada nivel de alerta?
El COE define el nivel verde con una instrucción: mantenerse informado y preparado para cualquier cambio. Es el nivel más bajo de la escala y no implica medidas de evacuación, pero sí vigilancia ante lluvias que pueden saturar suelos y provocar crecidas repentinas.
Incidentes reportados por Defensa Civil
El propio informe muestra que las lluvias están dejando efectos concretos, incluso en demarcaciones que no figuran en la lista de alerta:
- Santiago (Tamboril): rescate de dos ancianos atrapados en su vivienda, con apoyo de los Bomberos de Tamboril. Ambos fueron entregados al Sistema 911.
- Monte Plata (Mamá Tingó): el desbordamiento del río Guanuma, por la caída de un árbol, dejó incomunicados a Mamá Tingó y Los Botado.
- Azua (Las Yayas): inundaciones urbanas en la comunidad de Orégano Grande anegaron cinco viviendas. Azua no figura entre las provincias en alerta.
- Hermanas Mirabal (Loma Azul): la saturación de los suelos causó cinco deslizamientos de tierra en la carretera Tenares–Gaspar Hernández. Tras labores de limpieza junto al alcalde, se restableció el paso.
- San Cristóbal (Los Cacaos): un incendio consumió una vivienda de madera en Los Candonguitos. Dos adultos y dos menores fueron desplazados. El informe no vincula este hecho con las lluvias.
¿Qué recomienda el COE ante las lluvias?
El organismo pide a la población:
- Mantenerse informada mediante los boletines y canales oficiales del COE.
- Revisar sus medidas de prevención y tener listo el plan familiar de emergencia.
- Evitar riesgos y no cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables.
- Llamar al 9-1-1 ante una emergencia.
El COE indicó que mantiene las alertas y el monitoreo de las condiciones atmosféricas.
Pronóstico del tiempo y seguimiento en vivo
El mapa de lluvias permite seguir en tiempo real el desplazamiento de los aguaceros. Conviene prestar atención a la región norte y noreste, donde se concentran las provincias en alerta, y a la franja central. Este recurso complementa, pero no reemplaza, los boletines del COE y del Indomet.
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