Medio Ambiente y COE acuerdan coordinar respuesta ante emergencias ambientales

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) firmaron un acuerdo de cooperación para coordinar acciones de prevención y respuesta ante situaciones que puedan provocar daños ambientales.

El convenio establece mecanismos de intercambio de información, identificación de riesgos, movilización de personal especializado y actuación conjunta durante las emergencias, así como evaluaciones de daños y acciones de recuperación de las zonas afectadas.

Durante la firma, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, señaló que la respuesta ante eventos catastróficos requiere preparación previa, definición de responsabilidades y coordinación entre las instituciones.

El funcionario indicó que el acuerdo también incluye la actualización del Plan de Contingencia para la Respuesta Coordinada ante Incendios Forestales e Interfaz Urbano-Forestal.

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Henríquez explicó que el Ministerio ha desarrollado mecanismos para atender emergencias relacionadas con fenómenos naturales, incidentes tecnológicos y otras situaciones que puedan afectar los ecosistemas y las comunidades.

Agregó que la cooperación con el COE amplía los instrumentos de coordinación existentes para enfrentar incendios forestales y emergencias con sustancias peligrosas, además de establecer una base para atender otros riesgos ambientales.

De su lado, el director del COE, Erdwin Olivares, destacó que las situaciones de emergencia y los desastres tienen un componente ambiental que requiere la participación coordinada de las instituciones.

“Todas las emergencias, todos los desastres y las situaciones que coordinamos como Centro de Operaciones de Emergencias tienen como aspecto transversal el medioambiente. La firma de este acuerdo nos compromete a seguir fortaleciendo esta relación”, expresó.

Olivares también resaltó la actualización del plan de contingencia para incendios forestales, que establece los mecanismos para coordinar los recursos de apoyo a los bomberos forestales, bajo su control operacional durante las labores de combate del fuego.

Coordinación ante incendios forestales

La actualización del plan contempla procedimientos para articular el apoyo de distintas instituciones cuando los incendios forestales superen las capacidades locales o regionales de respuesta.

El documento define responsabilidades, mecanismos de activación, coordinación de operaciones y movilización de recursos. También mantiene las competencias técnicas y operativas del Programa de Manejo del Fuego del Ministerio de Medio Ambiente y establece la articulación del COE con los demás organismos de respuesta.

El proceso contó con el apoyo financiero y el acompañamiento técnico del Gobierno de Estados Unidos, a través de su Programa Regional de Asistencia para Desastres (RDAP).

El acuerdo también contempla capacitaciones, ejercicios y simulacros conjuntos para fortalecer la preparación de los equipos que intervienen en la atención de emergencias ambientales.

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