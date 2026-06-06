El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este sábado 6 de junio alertas activas en 22 provincias y el Distrito Nacional, tras incrementar el nivel de riesgo en varias demarcaciones a raíz de las condiciones generadas por una vaguada que actúa en varios niveles de la troposfera y una onda tropical que transita al sur del país.

El organismo emitió a las 11:00 de la mañana un boletín de incremento de alerta basado en los reportes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), que advierten sobre un ambiente "bastante húmedo e inestable" con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Alerta por lluvia e inundaciones

COE mantiene alertas en 22 provincias y el Distrito Nacional por vaguada y onda tropical

Doce provincias en alerta amarilla

La alerta amarilla —que implica situaciones inminentes de riesgo y emergencias severas— cubre las siguientes provincias y el Distrito Nacional:

Santo Domingo

Distrito Nacional

La Vega

San Cristóbal

Azua

Peravia

San José de Ocoa

Sánchez Ramírez

San Pedro de Macorís

Monseñor Nouel

Puerto Plata

El Seibo

Diez provincias en alerta verde

Otras diez provincias permanecen bajo alerta verde, que indica la posible ocurrencia de un evento peligroso sin carácter inminente:

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Qué deben hacer los residentes

El COE instruyó a los residentes en zonas de alto riesgo —especialmente quienes viven cerca de ríos, arroyos y cañadas— a mantenerse atentos ante posibles crecidas e inundaciones repentinas. También pidió evitar cruzar corrientes con alto volumen de agua y abstenerse de usar balnearios en las provincias bajo alerta.

Para emergencias, el organismo habilitó las líneas 809-472-0909, 9-1-1 y el 462 de la OGTIC.

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