COE mantiene alertas en 22 provincias y el Distrito Nacional por vaguada y onda tropical

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este sábado 6 de junio alertas activas en 22 provincias y el Distrito Nacional, tras incrementar el nivel de riesgo en varias demarcaciones a raíz de las condiciones generadas por una vaguada que actúa en varios niveles de la troposfera y una onda tropical que transita al sur del país.
El organismo emitió a las 11:00 de la mañana un boletín de incremento de alerta basado en los reportes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), que advierten sobre un ambiente "bastante húmedo e inestable" con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Alerta por lluvia e inundaciones
Doce provincias en alerta amarilla
La alerta amarilla —que implica situaciones inminentes de riesgo y emergencias severas— cubre las siguientes provincias y el Distrito Nacional:
- Santo Domingo
- Distrito Nacional
- La Vega
- San Cristóbal
- Azua
- Peravia
- San José de Ocoa
- Sánchez Ramírez
- San Pedro de Macorís
- Monseñor Nouel
- Puerto Plata
- El Seibo
Diez provincias en alerta verde
Otras diez provincias permanecen bajo alerta verde, que indica la posible ocurrencia de un evento peligroso sin carácter inminente:
- Barahona
- María Trinidad Sánchez
- Santiago
- Pedernales
- La Romana
- Santiago Rodríguez
- Hato Mayor
- Dajabón
- Valverde
- Montecristi
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Qué deben hacer los residentes
El COE instruyó a los residentes en zonas de alto riesgo —especialmente quienes viven cerca de ríos, arroyos y cañadas— a mantenerse atentos ante posibles crecidas e inundaciones repentinas. También pidió evitar cruzar corrientes con alto volumen de agua y abstenerse de usar balnearios en las provincias bajo alerta.
Para emergencias, el organismo habilitó las líneas 809-472-0909, 9-1-1 y el 462 de la OGTIC.
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