El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este sábado 6 de junio alertas activas en 22 provincias y el Distrito Nacional, tras incrementar el nivel de riesgo en varias demarcaciones a raíz de las condiciones generadas por una vaguada que actúa en varios niveles de la troposfera y una onda tropical que transita al sur del país.

El organismo emitió a las 11:00 de la mañana un boletín de incremento de alerta basado en los reportes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), que advierten sobre un ambiente "bastante húmedo e inestable" con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Alerta por lluvia e inundaciones

COE mantiene alertas en 22 provincias y el Distrito Nacional por vaguada y onda tropical

Doce provincias en alerta amarilla

La alerta amarilla —que implica situaciones inminentes de riesgo y emergencias severas— cubre las siguientes provincias y el Distrito Nacional:

  • Santo Domingo
  • Distrito Nacional
  • La Vega
  • San Cristóbal
  • Azua
  • Peravia
  • San José de Ocoa
  • Sánchez Ramírez
  • San Pedro de Macorís
  • Monseñor Nouel
  • Puerto Plata
  • El Seibo

Diez provincias en alerta verde

Otras diez provincias permanecen bajo alerta verde, que indica la posible ocurrencia de un evento peligroso sin carácter inminente:

  • Barahona
  • María Trinidad Sánchez
  • Santiago
  • Pedernales
  • La Romana
  • Santiago Rodríguez
  • Hato Mayor
  • Dajabón
  • Valverde
  • Montecristi

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Qué deben hacer los residentes

El COE instruyó a los residentes en zonas de alto riesgo —especialmente quienes viven cerca de ríos, arroyos y cañadas— a mantenerse atentos ante posibles crecidas e inundaciones repentinas. También pidió evitar cruzar corrientes con alto volumen de agua y abstenerse de usar balnearios en las provincias bajo alerta.

Para emergencias, el organismo habilitó las líneas 809-472-0909, 9-1-1 y el 462 de la OGTIC.

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