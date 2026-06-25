El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este jueves 25 de junio una Alerta Verde para seis provincias y el Distrito Nacional, ante el paso de una onda tropical que desde horas de la mañana genera precipitaciones en distintas regiones del país.

Según el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las lluvias se concentran principalmente en el nordeste y sureste del territorio nacional. Durante la tarde, los efectos del ciclo diurno intensificarán las condiciones, con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas en las regiones sureste, nordeste, cordillera Central, valle del Cibao, suroeste y la zona fronteriza.

Provincias bajo Alerta Verde

Las jurisdicciones incluidas en la alerta son:

Distrito Nacional

Provincia Santo Domingo

San Cristóbal

Peravia

Azua

Barahona

La Alerta Verde, de acuerdo con la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. El COE advierte sobre posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas en estas zonas.

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COE emite Alerta Verde por onda tropical que afecta varias provincias del país

Condiciones marítimas

El Indomet también alertó sobre el estado del mar. En la costa Atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero debido a oleaje peligroso. En la costa caribeña, también se recomienda precaución al navegar.

En vivo: Estas son las condiciones del tiempo para este jueves

Recomendaciones a la población

El COE instó a la ciudadanía a tomar las siguientes medidas:

No cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua.

Abstenerse de usar balnearios en las provincias bajo alerta.

Los residentes en zonas de alto riesgo próximas a cuerpos de agua deben mantenerse alertas ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Seguir los lineamientos de los organismos de protección civil: Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional y Cuerpos de Bomberos.

Para emergencias, el COE habilitó los números 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC.

La alerta fue emitida a la 1:00 p.m. de este jueves por el director general del COE, Juan Manuel Méndez García, desde la sede de la institución en Plaza de la Salud, Santo Domingo.

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