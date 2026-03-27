El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera continuará estimulando el estado de el tiempo a través de aguaceros muy fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en distintas provincias y regiones.

Para el tiempo de mañana, la institución meteorológica indicó que permanecerá un ambiente húmedo e inestable sobre el país, asociado a los efectos locales y de una vaguada. Estas condiciones favorecerán un ambiente nublado con aguaceros fuertes y posibles granizadas sobre localidades del litoral costero Atlántico, el sureste, el este, así también, en el valle del Cibao, la zona fronteriza y la cordillera Central.

El tiempo en santo domingo

Estos son los detalles de el pronóstico del tiempo

Distrito Nacional: nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.

Santo Domingo Norte: aumentos nubosos con aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.

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Santo Domingo Este: aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas ocasionales hasta primeras horas de la noche.

Santo Domingo Oeste: medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas hasta primeras horas de la noche.

Temperaturas: mínimas entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 28 °C y 31 °C.

Estas son las provincias en alerta meteorológica

El Centro Nacional de Pronóstico del (Indomet) incrementa las zonas en ALERTA verde, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas en 15 provincias, entre ellas: Espaillat, Hato Mayor, Monseñor Nouel, El Seibo, La Altagracia, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Vega, Hermanas Mirabal, Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Samaná,, Monte Plata, Distrito Nacional, Sánchez Ramírez.

Información del clima para mañana

Claudio Amparo, meteorólogo de Indomet, indica que, con respecto al clima de mañana, diversas zonas seguirán bajo un ambiente favorable para la actividad de lluvias por causa de la incidencia de la vaguada y del incremento el viento del noreste. Por tal razón, se estarán generando nublados matutinos y en el transcurso de la tarde con aguaceros dispersos localmente, de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las zonas norte, noreste, la zona fronteriza, la cordillera Central y el litoral costero Caribeño.

¿Cómo es el clima en Santo Domingo?

Santo Domingo se caracteriza por un clima tropical cálido durante todo el año, con temperaturas generalmente altas y una sensación térmica elevada debido a la humedad. Bajo la clasificación climática, la ciudad presenta dos estaciones bien marcadas: una lluviosa, que se extiende principalmente de mayo a noviembre, y una relativamente más seca entre diciembre y abril. Las lluvias suelen ser más frecuentes en horas de la tarde y pueden intensificarse con la incidencia de ondas tropicales, vaguadas o ciclones en la región del Caribe.

La ciudad disfruta de abundantes horas de sol a lo largo del año, aunque es común la presencia de nubosidad parcial, especialmente en la temporada lluviosa. Las brisas marinas provenientes del mar Caribe contribuyen a moderar ligeramente las temperaturas, sobre todo en zonas cercanas a la costa.