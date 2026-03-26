El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada continúa generando condiciones de inestabilidad sobre gran parte del territorio nacional, provocando chubascos dispersos, aguaceros localmente moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.

De acuerdo con la entidad, las imágenes satelitales y los radares Doppler muestran un cielo medio nublado sobre provincias como La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, el Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Juan e Independencia, así como zonas de la Cordillera Central y las sierras del suroeste. Estas lluvias podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche debido a la incidencia del viento del este/noreste y la vaguada.

Información para Santo Domingo

En el Gran Santo Domingo, se pronostica cielo medio nublado con chubascos moderados, posibles tronadas y ráfagas de viento, seguidos de nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 19 °C a 21 °C y máximas de 28 °C a 31 °C.

Distrito Nacional: medio nublado con chubascos moderados, posibles tronadas y ráfagas de viento. Luego, nubes dispersas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Santo Domingo Norte: medio nublado con chubascos moderados, posibles tronadas y ráfagas de viento. Luego, nubes dispersas.

Santo Domingo Este: medio nublado con chubascos moderados, posibles tronadas y ráfagas de viento. Luego, nubes dispersas.

Santo Domingo Oeste: medio nublado con chubascos moderados, posibles tronadas y ráfagas de viento. Luego, nubes dispersas.

Provincias en alertas

El Centro Nacional de Pronóstico mantiene niveles de alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Las provincias bajo alerta son: El Seibo, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Espaillat, María Trinidad Sánchez, La Vega y Monseñor Nouel.

COE 25/03/2026 Imagen informativa sobre provincias en alerta meteorológica.

Información del clima para mañana

Para este jueves, se prevé que a partir del mediodía se incremente la nubosidad, generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en provincias del noreste, norte y la Cordillera Central. En el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana y San Pedro de Macorís, las lluvias se esperan hacia el final de la tarde y primeras horas de la noche.

Las temperaturas continuarán agradables durante la noche y la madrugada, debido al viento fresco del noreste, con posibles episodios de nieblas matutinas en zonas montañosas y valles del interior.