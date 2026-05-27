Avanzando en el día ya es momento de organizar las actividades de este 28 de mayo. El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este jueves predominará un ambiente con muy nuboso.

Tiempo de mañana: ¿Cómo estará el clima en Santo Domingo?

Para quienes necesitan saber cómo estará el clima de mañana, los datos técnicos anticipan una jornada con inestable, con alta probabilidad de lluvias durante el dia.

Temperatura máxima y mínima para mañana

El termómetro en Santo Domingo tendrá un comportamiento:

Temperatura Máxima: 29°C .

. Temperatura Mínima: 23°C .

. Sensación Térmica: podría variar debido a la humedad prevista del 84%.





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Informe del tiempo: ¿Lloverá mañana en Santo Domingo, República Dominicana?

Una de las preguntas más frecuentes es si se necesitará paraguas. Para este jueves, la probabilidad de lluvias y vaguadas es del 100% Se recomienda prestar atención a los radares de corto alcance para detectar posibles vaguadas aisladas.

El tiempo, vientos y ráfagas para Santo Domingo, República Dominicana

El viento circulará en dirección norte, con velocidades promedio de entre 4km/h.Es importante destacar que podrían registrarse ráfagas de hasta 5km/h, por lo que se sugiere precaución al circular por la vía pública, en zonas costeras y marítimas.

EN VIVO: Informe del Tiempo en Santo Domingo, República Dominicana

¿Qué dice Meteorología y el COE para el clima?

Condiciones marítimas: restricciones y recomendaciones

Costa Atlántica: se recomienda a operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución por posibles ráfagas de viento, tormentas eléctricas y oleaje anormal.

Costa Caribeña: se aconseja navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro por condiciones adversas similares.

¿Cómo es el clima en la Santo Domingo?

El clima en la República Dominicana es tropical, caracterizado por altas temperaturas durante casi todo el año, humedad moderada a alta y la influencia de fenómenos como vaguadas, ondas tropicales y frentes fríos.

En términos generales: Temperaturas : oscilan entre 25 °C y 32 °C en zonas bajas. En áreas montañosas, como Constanza o Jarabacoa , pueden descender a 15 °C o menos , especialmente en la madrugada.

: oscilan entre en zonas bajas. En áreas montañosas, como o , pueden descender a , especialmente en la madrugada. Estaciones: no hay estaciones marcadas como en países templados, pero sí se distinguen dos períodos: Época lluviosa : mayo–noviembre (más activa en mayo y octubre). Época más seca : diciembre–abril.

Temporada ciclónica : de junio a noviembre, con mayor actividad entre agosto y octubre.

: de junio a noviembre, con mayor actividad entre agosto y octubre. Sensación térmica: puede ser elevada por la humedad, especialmente en zonas urbanas como Santo Domingo y Santiago.

En resumen, es un clima cálido, húmedo y variable, influenciado por el relieve montañoso y los sistemas atmosféricos del Caribe.

Las temperaturas se sentirán calurosas durante el día, mientras que en la noche y madrugada podrían tornarse más frescas, especialmente en zonas montañosas.



Más información del pronóstico extendido y el pronóstico del tiempo en Santo Domingo, República Dominicana en la sección del clima.

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