El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y la Defensa Civil Dominicana suscribieron un acuerdo interinstitucional que permitirá instalar estaciones climatológicas en los locales de la Defensa Civil a lo largo de toda la geografía nacional, con el objetivo de cerrar los vacíos que hoy tiene la red de observación meteorológica del país.

El convenio, calificado por las autoridades como "un paso importante hacia el fortalecimiento del sistema de alerta temprana", establece que los voluntarios de la Defensa Civil serán capacitados por técnicos de INDOMET para realizar las lecturas de los instrumentos meteorológicos y reportar los datos de manera sistemática.

Voluntarios como pieza clave

"Muchos de los observadores climatológicos que hoy sostienen la red nacional llevan entre 30 y 35 años en funciones y están próximos a pensionarse, lo que genera una urgencia de relevo generacional", destaca Ceballos. (Fotos: José Hadonis Cuesta)

La directora de INDOMET, Gloria Ceballos, explicó que la iniciativa surge de una necesidad concreta: muchos de los observadores climatológicos que hoy sostienen la red nacional llevan entre 30 y 35 años en funciones y están próximos a pensionarse, lo que genera una urgencia de relevo generacional.

"Para que fuese más ágil este nombramiento fue que pensamos en los voluntarios de la Defensa Civil. Primero, porque viven en esa población. Tú no puedes nombrar una persona que vive en Santo Domingo para que te haga observaciones en Paraíso, Barahona", señaló Ceballos.

La funcionaria destacó que los voluntarios de la Defensa Civil "dan la milla extra sin recibir ningún salario, porque tienen amor por servir al país", lo que los convierte en aliados naturales para este tipo de tarea comunitaria.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Estaciones termopluviométricas con presupuesto ya aprobado

Las estaciones que se instalarán son de tipo termopluviométrico, es decir, miden temperatura y lluvia acumulada. Los instrumentos contemplados —termómetros de máxima y mínima, y pluviómetros— ya están incluidos en el presupuesto de INDOMET para 2026.

"Pedimos termómetros de máxima y de mínima, que son unos termómetros especiales, no como los ordinarios que ustedes observan en el día a día, y los pluviómetros", precisó Ceballos. La instalación se realizará en locales seguros de la Defensa Civil para evitar el vandalismo de los equipos.

El sur, primera prioridad

El director de la Defensa Civil, Juan Salas, señaló que la región sur del país concentra la mayor brecha en la red de observación, considerando los microclimas que caracterizan el territorio dominicano. El acuerdo contempla iniciar por esa zona y extenderse a otras regiones "en la medida que el presupuesto lo permita y que tengamos la posibilidad de adquirir nuevas estaciones".

Salas subrayó el valor estratégico de contar con datos locales precisos: "Cuando tú estableces que en la estación X la cantidad de lluvia fueron tantos y me provocó un nivel de inundación, y cuando ya tú ves el radar, eso se va a replicar. Tú sabes qué va a pasar. Y te va a permitir movilizar personas, cerrar calles, desviar el tránsito".

Alerta temprana más precisa

Desde INDOMET, Ceballos enfatizó que el acuerdo va más allá de la instalación de equipos: "También representa formación, integración y trabajo en equipo. Cada dato que se registra a tiempo puede marcar la diferencia entre prevenir o lamentar".

La directora enmarcó la alianza en el contexto del cambio climático: "Vivimos tiempos donde los eventos hidrometeorológicos son cada vez más frecuentes e intensos. Por eso, ninguna institución puede trabajar sola. La articulación interinstitucional es esencial para construir un país más resiliente y mejor preparado".

Salas recordó que República Dominicana recibe actualmente más de 12 millones de turistas al año, lo que hace aún más urgente fortalecer la resiliencia territorial: "Es una deuda que tenemos pendiente como país".

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más