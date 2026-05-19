El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes 19 de mayo continuarán registrándose condiciones de inestabilidad sobre gran parte de la República Dominicana, debido a la incidencia de una vaguada y el paso de una onda tropical, sistemas que favorecerán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país.

Aunque una atmósfera con menor contenido de humedad comenzará a limitar gradualmente las lluvias, durante la tarde se prevén incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tronadas, ráfagas de viento fuertes y posibles granizadas aisladas sobre provincias de las regiones noroeste, norte, nordeste, la zona fronteriza y sectores de la Cordillera Central.

Las precipitaciones más significativas podrían registrarse sobre San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Independencia, Monte Plata, Pedernales y La Altagracia.

Las autoridades mantienen la recomendación de ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol, debido a las temperaturas calurosas que continúan afectando el territorio nacional.

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Panorama general

Horas de la mañana: ambiente de nubes dispersas y calor predominante.

ambiente de nubes dispersas y calor predominante. Horas de la tarde: aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes y posibles granizadas aisladas.

aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes y posibles granizadas aisladas. Zonas bajo mayor incidencia: noroeste, norte, nordeste, Cordillera Central y zona fronteriza.

Alertas y avisos meteorológicos

El Indomet mantiene niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Provincias en alerta

Santiago

Puerto Plata

María Trinidad Sánchez

Hato Mayor

Monte Plata

Gran Santo Domingo

Duarte

Sánchez Ramírez

San Cristóbal

Valverde

Santiago Rodríguez

Provincia en aviso

Dajabón

Alertas descontinuadas

Espaillat

Samaná

Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevé un ambiente de nubes dispersas a medio nublado, con posibilidad de algunos chubascos aislados en horas de la tarde.

Pronóstico por zonas

Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.

nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. Santo Domingo Norte: nubes dispersas a medio nublado con chubascos dispersos y aisladas tronadas.

nubes dispersas a medio nublado con chubascos dispersos y aisladas tronadas. Santo Domingo Este: incrementos nubosos ocasionales con chubascos y tronadas distanciadas.

incrementos nubosos ocasionales con chubascos y tronadas distanciadas. Santo Domingo Oeste: medio nublado en ocasiones con chubascos y tronadas aisladas.

Temperaturas

Mínimas: entre 23 °C y 25 °C

entre Máximas: entre 31 °C y 33 °C

Pronóstico para el miércoles

Para este miércoles, el debilitamiento de la vaguada y el limitado contenido de humedad favorecerán condiciones de tiempo más estables en gran parte del país.

No obstante, en horas de la tarde podrían registrarse aguaceros dispersos y ocasionales tronadas hacia la llanura oriental, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Resumen

La combinación de una vaguada y una onda tropical continuará generando este martes condiciones favorables para aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes y posibles granizadas aisladas en varias provincias del país, mientras permanecen vigentes niveles de alerta y aviso meteorológico.

Cómo es el clima en República Dominicana?

El clima en República Dominicana continuará influenciado por un sistema de alta presión, manteniendo un ambiente mayormente estable y caluroso en gran parte del territorio nacional.

En términos generales

Temperaturas entre 23 °C y 33 °C.

Ambiente caluroso durante el día.

Chubascos pasajeros en varias provincias.

Nubosidad dispersa en gran parte del país.

Sensación térmica elevada por el viento cálido del este/sureste.

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