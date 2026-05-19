El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes 19 de mayo continuarán registrándose condiciones de inestabilidad sobre gran parte de la República Dominicana, debido a la incidencia de una vaguada y el paso de una onda tropical, sistemas que favorecerán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país.

Aunque una atmósfera con menor contenido de humedad comenzará a limitar gradualmente las lluvias, durante la tarde se prevén incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tronadas, ráfagas de viento fuertes y posibles granizadas aisladas sobre provincias de las regiones noroeste, norte, nordeste, la zona fronteriza y sectores de la Cordillera Central.

Las precipitaciones más significativas podrían registrarse sobre San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Independencia, Monte Plata, Pedernales y La Altagracia.

Las autoridades mantienen la recomendación de ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol, debido a las temperaturas calurosas que continúan afectando el territorio nacional.

Panorama general

  • Horas de la mañana: ambiente de nubes dispersas y calor predominante.
  • Horas de la tarde: aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes y posibles granizadas aisladas.
  • Zonas bajo mayor incidencia: noroeste, norte, nordeste, Cordillera Central y zona fronteriza.

Alertas y avisos meteorológicos

El Indomet mantiene niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Provincias en alerta

  • Santiago
  • Puerto Plata
  • María Trinidad Sánchez
  • Hato Mayor
  • Monte Plata
  • Gran Santo Domingo
  • Duarte
  • Sánchez Ramírez
  • San Cristóbal
  • Valverde
  • Santiago Rodríguez

Provincia en aviso

  • Dajabón

Alertas descontinuadas

  • Espaillat
  • Samaná

Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevé un ambiente de nubes dispersas a medio nublado, con posibilidad de algunos chubascos aislados en horas de la tarde.

Pronóstico por zonas

  • Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.
  • Santo Domingo Norte: nubes dispersas a medio nublado con chubascos dispersos y aisladas tronadas.
  • Santo Domingo Este: incrementos nubosos ocasionales con chubascos y tronadas distanciadas.
  • Santo Domingo Oeste: medio nublado en ocasiones con chubascos y tronadas aisladas.

Temperaturas

  • Mínimas: entre 23 °C y 25 °C
  • Máximas: entre 31 °C y 33 °C

Pronóstico para el miércoles

Para este miércoles, el debilitamiento de la vaguada y el limitado contenido de humedad favorecerán condiciones de tiempo más estables en gran parte del país.

No obstante, en horas de la tarde podrían registrarse aguaceros dispersos y ocasionales tronadas hacia la llanura oriental, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Resumen

La combinación de una vaguada y una onda tropical continuará generando este martes condiciones favorables para aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes y posibles granizadas aisladas en varias provincias del país, mientras permanecen vigentes niveles de alerta y aviso meteorológico.

MIRA TAMBIÉN

Cómo es el clima en República Dominicana?

El clima en República Dominicana continuará influenciado por un sistema de alta presión, manteniendo un ambiente mayormente estable y caluroso en gran parte del territorio nacional.

En términos generales

  • Temperaturas entre 23 °C y 33 °C.
  • Ambiente caluroso durante el día.
  • Chubascos pasajeros en varias provincias.
  • Nubosidad dispersa en gran parte del país.
  • Sensación térmica elevada por el viento cálido del este/sureste.

EN ESTA NOTA

aguaceros alertas meteorológicas clima INDOMET Onda tropical Tormentas eléctricas vaguada

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más