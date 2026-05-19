El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes 19 de mayo continuarán registrándose condiciones de inestabilidad sobre gran parte de la República Dominicana, debido a la incidencia de una vaguada y el paso de una onda tropical, sistemas que favorecerán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país.
Aunque una atmósfera con menor contenido de humedad comenzará a limitar gradualmente las lluvias, durante la tarde se prevén incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tronadas, ráfagas de viento fuertes y posibles granizadas aisladas sobre provincias de las regiones noroeste, norte, nordeste, la zona fronteriza y sectores de la Cordillera Central.
Las precipitaciones más significativas podrían registrarse sobre San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Independencia, Monte Plata, Pedernales y La Altagracia.
Las autoridades mantienen la recomendación de ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol, debido a las temperaturas calurosas que continúan afectando el territorio nacional.
Panorama general
- Horas de la mañana: ambiente de nubes dispersas y calor predominante.
- Horas de la tarde: aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes y posibles granizadas aisladas.
- Zonas bajo mayor incidencia: noroeste, norte, nordeste, Cordillera Central y zona fronteriza.
Alertas y avisos meteorológicos
El Indomet mantiene niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.
Provincias en alerta
- Santiago
- Puerto Plata
- María Trinidad Sánchez
- Hato Mayor
- Monte Plata
- Gran Santo Domingo
- Duarte
- Sánchez Ramírez
- San Cristóbal
- Valverde
- Santiago Rodríguez
Provincia en aviso
- Dajabón
Alertas descontinuadas
- Espaillat
- Samaná
Gran Santo Domingo
Para el Gran Santo Domingo se prevé un ambiente de nubes dispersas a medio nublado, con posibilidad de algunos chubascos aislados en horas de la tarde.
Pronóstico por zonas
- Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.
- Santo Domingo Norte: nubes dispersas a medio nublado con chubascos dispersos y aisladas tronadas.
- Santo Domingo Este: incrementos nubosos ocasionales con chubascos y tronadas distanciadas.
- Santo Domingo Oeste: medio nublado en ocasiones con chubascos y tronadas aisladas.
Temperaturas
- Mínimas: entre 23 °C y 25 °C
- Máximas: entre 31 °C y 33 °C
Pronóstico para el miércoles
Para este miércoles, el debilitamiento de la vaguada y el limitado contenido de humedad favorecerán condiciones de tiempo más estables en gran parte del país.
No obstante, en horas de la tarde podrían registrarse aguaceros dispersos y ocasionales tronadas hacia la llanura oriental, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
Resumen
La combinación de una vaguada y una onda tropical continuará generando este martes condiciones favorables para aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes y posibles granizadas aisladas en varias provincias del país, mientras permanecen vigentes niveles de alerta y aviso meteorológico.
Cómo es el clima en República Dominicana?
El clima en República Dominicana continuará influenciado por un sistema de alta presión, manteniendo un ambiente mayormente estable y caluroso en gran parte del territorio nacional.
En términos generales
- Temperaturas entre 23 °C y 33 °C.
- Ambiente caluroso durante el día.
- Chubascos pasajeros en varias provincias.
- Nubosidad dispersa en gran parte del país.
- Sensación térmica elevada por el viento cálido del este/sureste.
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