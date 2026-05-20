El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este miércoles 20 de mayo predominará un ambiente mayormente soleado durante las horas matutinas en gran parte de la República Dominicana, aunque la incidencia de una vaguada continuará generando aguaceros dispersos y tronadas aisladas en varias regiones del país durante la tarde.

Según el organismo, una masa de aire con menor contenido de humedad limitará las lluvias en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, los efectos de la vaguada favorecerán el desarrollo de nublados acompañados de aguaceros dispersos, tronadas ocasionales y aisladas ráfagas de viento sobre provincias de la llanura oriental, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Las precipitaciones podrían registrarse principalmente sobre provincias como Monte Plata, La Altagracia, La Romana, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Barahona, Pedernales, Monseñor Nouel, La Vega, Elías Piña y San Juan.

El organismo meteorológico indicó además que las temperaturas continuarán bastante calurosas en todo el país, por lo que recomienda ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol sin protección.

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Panorama general

Horas de la mañana: ambiente mayormente soleado y de escasas lluvias.

ambiente mayormente soleado y de escasas lluvias. Horas de la tarde: aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia la llanura oriental, Cordillera Central y zona fronteriza.

aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia la llanura oriental, Cordillera Central y zona fronteriza. Temperaturas: ambiente bastante caluroso en gran parte del país.

Alertas meteorológicas

El Indomet modificó los niveles de alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Provincia en alerta

Monte Plata

Alertas descontinuadas

Sánchez Ramírez

Santiago Rodríguez

Duarte

Dajabón

San Cristóbal

Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevén condiciones de nubes dispersas a medio nublado, con posibles chubascos aislados durante el transcurso del día.

Pronóstico por zonas

Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos aislados.

nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. Santo Domingo Norte: nubes dispersas a medio nublado con posibles chubascos pasajeros.

nubes dispersas a medio nublado con posibles chubascos pasajeros. Santo Domingo Este: incrementos nubosos con posibles chubascos.

incrementos nubosos con posibles chubascos. Santo Domingo Oeste: nubes dispersas a medio nublado con posibles chubascos.

Temperaturas

Mínimas: entre 23 °C y 25 °C

entre Máximas: entre 31 °C y 33 °C

Pronóstico para el jueves

Para este jueves se prevén lluvias desde la madrugada sobre provincias costeras como La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo, San Cristóbal y Barahona.

En horas de la tarde ocurrirán aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia las regiones noreste, sureste, Cordillera Central y la zona fronteriza.

Resumen

La incidencia de una vaguada continuará provocando este miércoles aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento en provincias del nordeste, litoral Caribeño, Cordillera Central y la zona fronteriza, mientras las temperaturas seguirán bastante calurosas.

Cómo es el clima en República Dominicana?

El clima en República Dominicana continuará influenciado por un sistema de alta presión, manteniendo un ambiente mayormente estable y caluroso en gran parte del territorio nacional.

En términos generales

Temperaturas entre 23 °C y 33 °C.

Ambiente caluroso durante el día.

Chubascos pasajeros en varias provincias.

Nubosidad dispersa en gran parte del país.

Sensación térmica elevada por el viento cálido del este/sureste.

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