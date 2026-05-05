Un sistema de alta presión continuará dominando las condiciones atmosféricas este martes 5 de mayo en la República Dominicana, provocando un cielo poco nuboso, escasas lluvias y una sensación térmica bastante calurosa en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este patrón está asociado a la incidencia de un viento cálido del este/sureste, que limita la formación de nubes significativas. No obstante, durante la tarde podrían presentarse chubascos ampliamente aislados en provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monte Plata, Hato Mayor, Santiago y Santiago Rodríguez, debido a los efectos del calentamiento diurno.

En el Gran Santo Domingo, se prevé un ambiente de nubes dispersas a medio nublado, con posibles chubascos aislados en la mañana.

Las autoridades recomiendan a la población ingerir suficientes líquidos, usar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol, ante las altas temperaturas propias de la época del año.

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Panorama general

Cielo: poco nuboso a nubes dispersas.

poco nuboso a nubes dispersas. Lluvias: escasas, con chubascos aislados en horas de la tarde.

escasas, con en horas de la tarde. Temperaturas: calurosas, con sensación térmica elevada.

Gran Santo Domingo

Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la mañana.

nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la mañana. Santo Domingo Norte: nubes dispersas a medio nublado.

nubes dispersas a medio nublado. Santo Domingo Este: nubes dispersas.

nubes dispersas. Santo Domingo Oeste: nubes dispersas.

Temperaturas:

Mínimas: entre 23 °C y 25 °C

entre Máximas: entre 31 °C y 33 °C

Pronóstico para el miércoles

Para este miércoles, el sistema de alta presión continuará limitando el contenido de humedad. Sin embargo, la aproximación de una vaguada y el calor vespertino favorecerán algunos chubascos aislados hacia zonas cercanas a la costa Caribeña, así como posibles aguaceros y tronadas en la tarde en el interior del país.

Resumen

Cielo poco nuboso, dominio de un sistema de alta presión, chubascos ampliamente aislados y temperaturas bastante calurosas en gran parte del país.

¿Cómo es el clima en la República Dominicana?

El clima en la República Dominicana es tropical, caracterizado por temperaturas elevadas durante gran parte del año y la influencia de sistemas como vaguadas, ondas tropicales y anticiclones.

En términos generales:

Temperaturas entre 25 °C y 32 °C en zonas bajas

Temporada lluviosa de mayo a noviembre

Aguaceros de corta duración con tronadas

Alta sensación térmica en zonas urbanas

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más